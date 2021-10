Le puntate della diciassettesima stagione di Tempesta d'amore si stanno rivelando ricche di sorprese. Attualmente, la soap va in onda su Rete 4 dal lunedì alla domenica, alle ore 19:50. Nonostante sia ancora in vigore il ridotto orario estivo, il pubblico sta continuando ad appassionarsi alle diverse storyline. La caratterizzazione dei personaggi e le travagliate storie d'amore costituiscono gli elementi focali di questo sceneggiato.

Secondo le anticipazioni dell'episodio del 18 ottobre, Cornelius e Maja racconteranno la verità a Florian sulle crudeli azioni commesse da Erik.

Inoltre, Maja ammetterà di essere stata ricattata e minacciata dall'uomo. Florian, ovviamente, sarà sconvolto da quelle rivelazioni. Maja parlerà del ricatto anche con Shirin. Davanti a Erik, però, fingerà di essersi pentita del suo comportamento.

Tempesta d'amore, episodio del 18 ottobre: Florian scoprirà la verità su Erik

Nella puntata di lunedì 18 ottobre di Tempesta d'amore, Florian avrà bisogno di sapere qualcosa in più sulla storia di Cornelius. Si troverà, infatti, in una posizione molto difficile perché non saprà se credere alle parole del padre della sua ragazza o se stare dalla parte di Erik.

Cornelius e Maja spiegheranno al giovane che Erik aveva un complice, ma che quest'ultimo ha perso la vita in un incidente d'auto, dopo aver portato a termine la truffa milionaria ai danni di Cornelius.

Florian non potrà credere alle sue orecchie e chiedere al fratello maggiore di non costringere Cornelius a pagare un prezzo così alto per un errore che ha commesso lui.

Anticipazioni di Tempesta d'amore di lunedì 18 ottobre: Maja ammetterà di essere stata ricattata

Maja ammetterà anche di essere stata ricattata da Erik e di aver agito in quel modo solo perché costretta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Infatti, se non avesse obbedito agli ordini dell'uomo, lui avrebbe rivelato la vera identità di Cornelius e allertato le forze dell'ordine.

Florian, finalmente, avrà un quadro più chiaro e si renderà conto che la sua ragazza non avrebbe mai provato a convincerlo ad accettare la costruzione della strada senza le costanti pressioni di Erik.

Spoiler di Tempesta d'amore: Maja si confiderà con Shirin

Le anticipazioni di Tempesta d'amore rivelano che nella puntata di lunedì 18 ottobre, Maja non si limiterà a rivelare il suo segreto solo a Florian, ma ne parlerà anche con Shirin. La ragazza, infatti, avrà un forte bisogno di confidarsi. Dirà alla sua amica di essere stata ricattata e di non aver potuto fare nulla per sottrarsi alle minacce ricevute.

Ovviamente, Erik verrà a sapere delle rivelazioni fatte dalla ragazza, ma Maja per non rischiare di mettere in pericolo suo padre, fingerà di essersi immediatamente pentita per l'accaduto.