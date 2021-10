La testimonianza in tribunale e la decisione di condividere con i suoi follower un'esperienza da incubo vissuta nel recente passato. Teresa Langella ha raccontato su Instagram di essere stata molestata da un medico chirurgo: Per la prima volta l'ex tronista di Uomini e Donne ha parlato della delicata vicenda sottolineando che fino ad ora aveva preferito "insabbiare" quel doloroso ricordo nella speranza di rimuoverlo. Alla fine la ventinovenne ha deciso di sbarazzarsi di quel peso che da troppo tempo la schiacciava anche per dare supporto e sostegno a chi si ritrova a vivere situazioni simili e preferisce non esternare il proprio disagio per la vergogna.

"Spero che questo sia d'aiuto a tutte le donne" - ha affermato la giovane che ha denunciato le molestie subite dal professionista, ha aggiunto Teresa Langella che ha incassato gli elogi dei fan e le dolci parole del fidanzato, Andrea Dal Corso. "Non hai avuto timore di uscire allo scoperto, sei stata coraggiosa".

Cantante e speaker radiofonica, Teresa Langella ha conquistato la ribalta televisiva con la partecipazione a Temptation Island prima ed a Uomini e donne poi nel ruolo di tronista. Al termine dell'esperienza nel people show ha scelto Andrea Dal Corso, imprenditore e modello veneziano. Un rapporto che si è consolidato negli anni e che, probabilmente, ha spinto la ventinovenne ad affrontare senza alcun timore i fantasmi del passato.

Nelle ultime ore la napoletana ha raccontato di aver vissuto un'esperienza che l'ha segnata per diverso tempo. "Sono stata molestata da un medico chirurgo" - ha scritto su Instagram Teresa Langella dopo aver rimarcato di aver deciso di abbracciare il suo dolore nel cuore della notte e puntualizzato che il professionista ha utilizzato il suo ruolo per approfittare di lei.

Teresa Langella: 'Ho guardato il giudice negli occhi e l'ho raccontato'

Nel post condiviso sul profilo social Teresa Langella ha spiegato che la scelta di insabbiare quel triste episodio non è stata sufficiente per rimuovere il ricordo perché il trascorrere del tempo non ha cambiato nulla. La svolta - ha aggiunto la ventinovenne - è arrivata quando si è trovata nell'aula di tribunale ed ha guardato "dritto negli occhi" il giudice per raccontare la molestia subita: "Mi tremavano le mani ma sono riuscita a dirlo" - ha aggiunto la ragazza sottolineando che finalmente è riuscita a liberarsi da un enorme peso sul cuore.

"Chiedo scusa a mio padre ed a mia madre per aver taciuto". Parole alle quali hanno fatto seguito quelle del fidanzato di Teresa Langella. "Sei stata dignitosa perché hai preferito farlo qui sui social anziché vendere lo scoop in televisione".