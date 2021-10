Quello di Andrea Nicole è uno dei troni di Uomini e donne più seguiti della nuova stagione. L'influencer Deianira Marzano ha ripubblicato dei messaggi di vari fan riguardanti Gabrio Landi. Il corteggiatore avrebbe condiviso una storia su instagram lo scorso sabato, mostrandosi in casa: in realtà, nelle stesse ore sarebbe stato avvistato in un ristorante.

La segnalazione a Deianira su Gabrio

Alle ore 19 di sabato 9 ottobre, il corteggiatore di Andrea Nicole, Gabrio Landi, ha pubblicato una storia su instagram: si tratta di una foto in cui si troverebbe sotto le coperte a guardare la tv.

L'immagine è stata accompagnata dalla didascalia: "I miei sabato sera sono speciali". Ciò che fa discutere i fan di Uomini e donne è che il corteggiatore sarebbe stato avvistato a cena in un locale un'ora dopo la pubblicazione. A riferirlo è stata l'influencer Deianira Marzano che ha pubblicato una segnalazione ricevuta in direct il giorno dopo: "Ma come mai il corteggiatore di Andrea Nicole, 23 ore fa e quindi alle 19, pubblica questa storia facendo credere di essere in casa triste? In realtà, alle 20 era in un locale della sua città a mangiare in mezzo alla gente e alla sua famiglia".

La conferma di quanto sarebbe accaduto è arrivata alla stessa Deianira da un altro fan che ha mostrato anche una foto del corteggiatore Gabrio scattata alle 19.44: "Ma fa il triste per rendersi credibile?

Non capisco".

Il trono di Andrea Nicole e i suoi dubbi sui corteggiatori

Nelle ultime puntate di Uomini e donne mandate in onda, la tronista Andrea Nicole ha mostrato dei dubbi riguardo il corteggiatore Alessandro Verdolini. Il ragazzo, nel 2018, avrebbe rilasciato un'intervista in cui avrebbe dichiarato di voler lavorare con i social ampliando il suo pubblico.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In più, non è la prima volta di Alessandro a Uomini e donne: il ragazzo ha già partecipato al programma qualche mese dopo quell'intervista. Le parole di Alessandro, unite alla pregressa partecipazione al programma, hanno fatto dubitare Andrea Nicole della sincerità del suo corteggiatore. Verdolini ha immediatamente spiegato il significato delle sue dichiarazioni: ha ammesso di essere interessato al mondo social, che attualmente rappresenta il suo lavoro, ma ciò non pregiudicherebbe, a sua detta, l'interesse nei confronti di Andrea Nicole.

Il parere di Roberta sui corteggiatori dell'altra tronista

L'altra tronista, Roberta Ilaria Giusti, ha espresso una mancata fiducia nei confronti dei corteggiatori di Andrea Nicole, soprattutto verso Gabrio Landi. Pur dichiarandosi felice nel vedere Andrea Nicole emozionata durante le sue esterne, nelle ultime puntate di Uomini e donne si è espressa in maniera dubbiosa nei confronti dei ragazzi.