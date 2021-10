Lunedì 25 ottobre, Maria De Filippi ha condotto un nuovo appuntamento con U&D: le anticipazioni della registrazione in questione, sono state divulgate dalla pagina Instagram "uominiedonneclassicoeover". Lorenzo Pugnaloni, gestore di questo account, ha fatto sapere che sia Gemma che Sara sono state lasciate: Costabile e Biagio hanno deciso di proseguire l'avventura nel Trono Over senza le dame. Non c'è stata la presentazione dei tronisti che dovrebbero sostituire Joele e Matteo.

Aggiornamenti sugli amori di U&D Over

Si sono concluse le due consuete registrazioni settimanali di U&D ma, a differenza del solito, stavolta sono trapelate poche anticipazioni su quello che è successo in studio tra i vari protagonisti.

Lunedì 25 ottobre, ad esempio, la puntata è stata quasi interamente dedicata al Trono Over e agli amori che stanno nascendo ultimamente.

Sui social network, infatti, si legge che Gemma ha ricevuto l'ennesimo due di picche da Costabile. Dopo essersi frequentati per qualche settimana, il cavaliere ha deciso di chiudere perché è certo del fatto che Galgani tenga più a rimanere nel programma piuttosto che a trovare il vero amore.

Di fronte alla nuova delusione della sua "antagonista", Tina ha deciso di ironizzare portandole un enorme rotolone di carta per asciugarsi le lacrime.

News sugli storici protagonisti di U&D

Anche un'altra coppia storica del Trono Over, non sta vivendo un bel periodo. Le anticipazioni della puntata di U&D che è stata registrata il 25 ottobre, fanno sapere che Biagio e Sara hanno provato a ricucire lo strappo che li ha tenuti lontani per mesi: i due sono usciti insieme a cena e la dama ne era parecchio entusiasta.

In studio, però, il cavaliere ha spiazzato tutti quando ha deciso di chiudere le porte a un eventuale ritorno di fiamma, un riavvicinamento che lui stesso ha cercato e voluto all'inizio della stagione 2021/2022 del dating-show.

La donna non ha mai nascosto di provare qualcosa di forte per Di Maro, tant'è che nelle ultime settimane gli ha dato varie possibilità, accettando anche che lui uscisse con altre signore del parterre oltre che con lei per schiarirsi definitivamente le idee.

Stando agli spoiler che stanno circolando in queste ore, il napoletano ha capito che Sara non è la persona giusta per lui, confermando un parere che gli opinionisti e molti spettatori hanno espresso da tempo su questa storia d'amore.

Zero volti nuovi nel cast di U&D

Un'altra anticipazione che è trapelata dagli studi di U&D in queste ore, riguarda il Trono Classico.

Chi ha assistito alle ultime due registrazioni del dating-show, racconta che il cast non si è arricchito di nessun volto nuovo neppure questa settimana.

È passato un bel po' di tempo sia dalla cacciata di Joele che dalla scelta di Matteo (questo momento non è ancora andato in onda su Canale 5, ma è avvenuto almeno una decina di giorni fa), ma la redazione non li ha ancora sostituiti.

Le uniche protagoniste della versione giovani del format di Maria De Filippi, dunque, sono Andrea Nicole e Roberta, ancora in cerca del principe azzurro a un paio di mesi di distanza dal loro "insediamento" sulla poltrona rossa.

Attualmente, comunque, le troniste sembrano indirizzate più per Ciprian e Luca, ovvero verso i corteggiatori che hanno baciato più volte e con i quali non hanno mai negato di avere una forte sintonia.

Le scelte delle ragazze, comunque, non dovrebbero essere imminenti, a meno che qualcuna di loro non decida di stupire tutto il pubblico prendendo una decisione improvvisa come ha fatto il collega Fioravanti con Noemi.