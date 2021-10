Venerdì 29 ottobre è stata registrata la prima delle due puntate settimanali di U&D, quella in cui è stato finalmente presentato un nuovo tronista. Matteo Ranieri, ex corteggiatore e scelta di Sophie Codegoni, è stato "arruolato" nel cast a sorpresa, ed ha preso il posto che fino a poco tempo fa è stato occupato da Joele Milan. Per quanto riguarda il Trono Over, Gemma ha pianto per Costabile, Ida ha lasciato Diego e Isabella è stata criticata per aver aperto ad una conoscenza con Giorgio Manetti.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Dopo quasi una settimana di stop, le riprese di U&D sono ricominciate.

Il 29 ottobre, infatti, gli studi Elios hanno fatto da cornice ad una nuova registrazione del dating-show, le cui anticipazioni sono state riportate soprattutto sui social network.

Amedeo Venza, infatti, hanno aggiornato i fan del programma su quello che è successo davanti alle telecamere tra i vari protagonisti del cast, a partire da quelli più giovani.

Dopo una lunga attesa, la redazione ha deciso di presentare un nuovo tronista, un ragazzo che ha sostituito gli uscenti Matteo Fioravanti (che ha scelto Noemi nella puntata che è andata in onda proprio il 29/10) e Joele Milan (cacciato dopo un tentativo di accordo sottobanco con Ilaria Melis).

Chi ha assistito a questo colpo di scena, racconta che Maria De Filippi ha convocato il futuro "collega" di Andrea Nicole e Roberta con una scusa, ovvero senza dirgli che da lì a breve sarebbe stato inserito nel cast fisso del Trono Classico.

L'inedita proclamazione del tronista di U&D

Come riporta Amedeo Venza su Instagram, Matteo Ranieri è stato accolto negli studi di U&D per un motivo preciso: rivedere e commentare il suo percorso precedente in trasmissione.

L'ex corteggiatore di Sophie Codegoni, dunque, è stato invitato a guardare le immagini di un anno fa circa quando provava a conquistare il cuore di quella che sarebbe poi diventata la sua fidanzata anche se per poco.

Questo filmato, poi, si è concluso con una domanda che la redazione ha fatto al giovane: "Vuoi essere il nuovo tronista?".

In rete si dice che il ligure è apparso piuttosto titubante di fronte a questa proposta, tant'è che ha ammesso di non essere certo che il suo cuore sia pronto a riaprirsi a nuove conoscenze; poco dopo, però, ha accettato ed ha preso posto accanto a Nicole e a Roberta.

News su dame e cavalieri di U&D Over

Per quanto riguarda la versione Over di U&D, nel corso della registrazione del 29 ottobre si è parlato soprattutto di tre dame.

Gemma, ad esempio, non ha trattenuto le lacrime quando Maria De Filippi gli ha chiesto se è riuscita a recuperare il rapporto con Costabile oppure no. In settimana, dunque, Galgani è stata nuovamente respinta dal cavaliere che poco tempo fa è tornato a farle battere il cuore dopo mesi di apatia.

Isabella Ricci, invece, è stata sommersa dalle critiche per un'intervista che ha rilasciato al magazine della trasmissione: molti presenti, infatti, hanno contestato la scelta della donna di lasciare una porta aperta ad un'eventuale frequentazione con Giorgio Manetti, ex fidanzato della sua antagonista Gemma.

Anche Ida Platano è stata molto attaccata per aver deciso di chiudere con Diego. Tina Cipollari non si è risparmiata nel contestare l'atteggiamento poco delicato che la bresciana avrebbe avuto nei confronti di un uomo palesemente innamorato di lei. Per la parrucchiera, dunque, un altro legame è giunto al capolinea dopo quello tormentato con Marcello, il primo che ha catturato la sua attenzione dopo la rottura con Riccardo.