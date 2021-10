Armando Incarnato, il cavaliere di Uomini e donne trono over, continua ad essere al centro delle polemiche. In queste ore, infatti, ha pubblicato sui social un post che non è passato inosservato, complice la didascalia che Armando ha voluto accompagnare alla nuova foto che lo ritrae in compagnia di Enzo Capo, ex cavaliere della trasmissione di Maria De Filippi, che da pochi giorni ha coronato il suo sogno d'amore con le nozze. Le parole di Armando hanno scatenato polemiche sul web e in tanti lo hanno accusato di essere un "pessimo esempio".

Armando Incarnato sotto accusa dopo un post social

Nel dettaglio, a pochi giorni dal fatidico matrimonio di Enzo Capo con Lucrezia, ecco che Armando Incarnato ha voluto pubblicare sui social uno scatto che lo ritrae in compagnia dell'ex cavaliere del trono over, col quale in passato ha condiviso diversi momenti di spensieratezza anche in studio.

"Tranquillo che mi sposerò. Non so quando ma lo farò. Scommetti?", ha scritto Armando nel post social che ha condiviso su Instagram.

Fin qui nulla di male se non fosse per la frase successiva che Armando ha scritto in questo post social, che ha poi scatenato accese diatribe sul web.

Il cavaliere di Uomini e donne al centro della bufera social

"Ma deve essere proprio bona...ops chiedo scusa per il t9 volevo dire buona", ha scritto ancora Armando che nel suo intento voleva essere ironico ma molti fan che lo seguono sui Instagram, non hanno apprezzato questo suo modo di fare.

"Ma chi ti sposa che sei un cafone che insulta donne più grandi di lui", ha sbottato una fan contro il cavaliere del trono over di Uomini e donne, che ha prontamente risposto dicendo che in realtà lui starebbe cercando una donna più piccola e quindi più giovane di lui.

"L'aggressività con cui ti rivolgi alle donne e anche agli uomini è una cosa che non si può ascoltare. Pessimo esempio per tutti", ha sentenziato un'altra fan contro Armando.

'Mentalità sbagliata', scrivono contro Armando Incarnato

"Il fatto è che non ti rendi conto della mentalità sbagliata, cioè almeno quello che mostri in tv non potrà mai migliorarti, perché tutti abbiamo difetti caratteriali e cerchiamo di migliorarli ma il tuo problema è che hai un carattere convinto di dire e fare sempre la cosa giusta", ha scritto un altro fan commentando il post social di Armando.

Anche in questo caso, però, la reazione del cavaliere di Uomini e donne over non si è fatta attendere e con ironia ha risposto dicendo che avrebbe preso in considerazione il punto di vista del suo fan.

Insomma Armando continua a dividere i fan social così come accade nello studio della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi.