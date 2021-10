Ciprian Aftim è stato intervistato nei giorni scorsi da Uomini e donne Magazine e ha parlato della sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi, iniziata con la conoscenza della tronista Andrea Nicole Conte. Il corteggiatore italo rumeno ha confessato di pensare spesso alla vita fuori dallo studio di Canale 5, insieme alla tronista milanese e ha dichiarato: "Mi capita spesso di fantasticare di noi nella vita quotidiana. Non avremmo bisogno di niente, solo di noi due". Con queste parole, Ciprian ha fatto intendere che qualora fosse la scelta di Andrea Nicole, lui direbbe di sì.

Al momento, Aftim ha un unico rivale: il ventottenne anconetano Alessandro Verdolini.

Uomini e Donne, Ciprian Aftim: 'L'uomo giusto per Andrea Nicole non si ferma alle apparenze'

Ciprian Aftim, intervistato dal magazine di Uomini e Donne, ha parlato della sua conoscenza con Andrea Nicole Conte, iniziata all'interno del dating show di Maria De Filippi e ha espresso i suoi pensieri riguardo l'uomo che, a detta sua, dovrebbe stare al fianco di Andrea. In merito a ciò, Ciprian ha dichiarato: "L'uomo giusto per Andrea Nicole è un uomo con la mentalità aperta, che non si ferma alle apparenze. Anche un uomo dolce e comprensivo". Inoltre, il corteggiatore ha parlato anche un po' di sé, del suo passato e ha confessato: "Penso che i brutti momenti aiutino ad apprezzare di più quelli belli".

E ha aggiunto: "La mia vita è stata una continua lotta. Credo che se non avessi avuto delle sofferenze, non sarei quello che sono".

Ciprian: 'Immagino noi due anche con un bambino'

Ciprian ha rivelato di avere in mente una bella sorpresa per Andrea Nicole, qualora fosse lui la scelta, ma non ha voluto confessare altri dettagli in merito: "Ho fantasticato tante volte su quel momento".

Sempre durante l'intervista, Ciprian Aftim si è lasciato andare a delle confessioni molto importanti, riguardo il suo possibile futuro con la tronista Andrea Nicole e ha dichiarato: "Tra dieci anni mi vedo innamorato. Immagino noi due con una famiglia e anche con un bambino". In seguito il corteggiatore Italo rumeno ha parlato dei baci scambiati con Andrea e ha rivelato: "Bacia bene, adoro le sue labbra.

Non avrei mai smesso di baciarla". Nell'ultima esterna, i due si sono scambiati alcuni baci molto appassionati e la loro complicità è sembrata crescere sempre di più.

Ciprian su Alessandro Verdolini

Riguardo alla relazione intrattenuta finora con la tronista milanese, Ciprian ha confessato: "Non penso che uno sia più preso dell'altro. Io lo dimostro in maniera diversa, ma sono molto preso". Immagino spesso il nostro futuro insieme". Inoltre, il corteggiatore ha parlato della sua famiglia: "Sono molto contenti, perché mi vedono entusiasta. Vedono le mie emozioni. Loro sperano sia la persona giusta". Alla fine dell'intervista, Ciprian Aftim ha parlato del suo rivale Alessandro Verdolini e ha dichiarato: "Penso sia determinato, ma poco attento ai dettagli".

All'interno dello studio di Uomini e Donne, il corteggiatore italo rumeno è stato spesso criticato, ma soprattutto non creduto. A tal proposito Ciprian ha confessato: "Non vengo creduto solo per il fatto di aver lavorato nel mondo della moda e per il modo di pormi. Quando mi sento attaccato mi chiudo". In conclusione, Ciprian ha dichiarato di voler terminare il suo percorso a Uomini e Donne insieme ad Andrea Nicole e di voler creare con lei qualcosa di concreto.