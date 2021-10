Tra le coppie che si sono formate quest'anno a Uomini e donne c'è quella composta da Ida e Marcello. I due hanno provato a conoscersi meglio attraverso una serie di uscite che hanno fatto fuori dallo studio della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi. I dubbi da parte di Ida nei confronti del cavaliere non sono mai mancati e alla fine lui ha scelto di troncare questa frequentazione. Una scelta che non è passata inosservata sui social e che ha alimentato ulteriori sospetti sul conto di Marcello, al punto che i fan lo accusano di aver cercato solo visibilità.

Ida è stata già lasciata da Marcello a Uomini e donne

Nel dettaglio, nello studio di Uomini e donne Ida Platano ha scelto di rimettersi di nuovo in gioco dopo le sue numerose delusioni sentimentali.

La dama ha ritrovato di nuovo il sorriso con il cavaliere Marcello e insieme sono stati protagonisti di una serie di esterne, durante le quali hanno avuto modo di conoscersi meglio.

Ida, però, non ha fatto mai mancare delle critiche nei confronti dell'atteggiamento del cavaliere, al punto da essere duramente criticata anche da Tina Cipollari.

Per l'opinionista di Uomini e donne, infatti, il modo di fare di Ida sarebbe a dir poco "esasperante" e secondo lei non riuscirà mai a trovare un vero fidanzato se continua a comportarsi in questo modo.

I dubbi dopo l'addio tra Ida e Marcello

Le parole di Tina hanno ferito moltissimo Ida, al punto che la dama ha lasciato lo studio per rifugiarsi dietro le quinte, ma in questa occasione non è stata seguita da Marcello, che ha preferito lasciarla da sola.

Il colpo di scena è arrivato nel corso delle ultime registrazioni di Uomini e donne, quando Marcello ha comunicato la sua decisione di lasciare definitivamente Ida e chiudere così la loro relazione.

L'anticipazione riguardante le prossime puntate del programma di Maria De Filippi si è subito diffusa in rete e sui social, suscitando pareri diversi tra i fan.

Da un lato, infatti, c'è chi sostiene che Marcello abbia fatto bene a scappare da Ida, ritenendo che la dama sia fin troppo pesante. Dall'altro lato, però, non mancano neppure i dubbi sul cavaliere stesso.

Marcello ha solo sfruttato Ida a Uomini e donne?

Il motivo? Nel momento in cui si è presentato in studio, Marcello ha ammesso di "conoscere bene" Ida, dato che ha seguito tutte le fasi della sua storia d'amore con Riccardo Guarnieri.

Il cavaliere, quindi, ha avuto modo già di studiarla bene da casa: per quale motivo si è presentato in studio a corteggiarla, sapendo che determinate caratteristiche di Ida non gli sarebbero piaciute?

Da qui il sospetto che Marcello abbia solo sfruttato Ida e che si sia avvicinato a lei per ottenere visibilità e stare così al centro dell'attenzione di Uomini e donne.