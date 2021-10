Ennesimo colpo di scena a Uomini e donne dove, nel corso della puntata trasmessa il 22 ottobre su Canale 5, c'è stato spazio per il car wash seducente che ha visto protagonista la dama torinese Gemma Galgani. Spiazzando la sua acerrima nemica Tina e tutti i presenti in studio, la dama torinese si è cimentata in questo nuovo siparietto che ha lasciato senza parole i presenti in studio e che ha scatenato l'ira funesta dell'opinionista del programma di Maria De Filippi.

Gemma si esibisce con un car wash seducente a Uomini e donne

Nel dettaglio, per la puntata di Uomini e donne trasmessa questo pomeriggio su Canale 5, sono state ripristinate le sfilate e il tema scelto questa volta è stato "Come ti seduco".

La dama torinese Gemma Galgani ha scelto di mettersi in gioco cimentandosi in un car wash seducente che non è passato inosservato e che ha attirato l'attenzione di tutti i presenti in studio.

Gemma si è così esibita nel lavaggio dell'automobile presente in studio, con tanto di ammiccamenti, sguardi provocanti e gesti seducenti.

Inutile dire che la reazione di Tina Cipollari non è stata delle migliori: l'opinionista di Uomini e donne ha prontamente puntato il dito nei confronti della sua acerrima nemica, ritenendo che la sua esibizione fosse stata a dir poco "ridicola", data anche l'età della dama torinese.

Tina sbotta contro la dama Gemma a U&D dopo il car wash

Accuse che Gemma ha rigettato al mittente, forte anche degli ottimi voti che ha ottenuto questa settimana in studio, da parte dei cavalieri del trono over che si sono complimentati con lei.

In tanti, infatti, sostengono che Gemma non sia stata per niente ridicola e volgare, ma Tina è rimasta ferma e decisa sulla sua posizione, bocciando categoricamente l'esibizione che pochi minuti prima aveva visto protagonista la dama torinese di Uomini e donne.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché sempre nel corso della puntata trasmessa il 22 ottobre su Canale 5, Tina ha scelto di "andare oltre" e non contenta della stroncatura fatta alla sua nemica giurata, le ha anche fatto un super gavettone, bagnandola dalla testa ai piedi.

Gemma si mette la schiuma sul seno e Tina rimane scioccata #uominiedonne pic.twitter.com/W4RJ54xjIb — Tina Cipollari out of context (@tina_ooc) October 22, 2021

I fan bacchettano Tina dopo il gavettone contro Gemma a U&D

Un gesto che, questa volta, è stato sonoramente bacchettato dal pubblico che segue la trasmissione di Maria De Filippi.

In tanti, sui social, hanno puntato il dito contro Tina ritenendo che il suo atteggiamento sia poco educato nei confronti di una donna di una certa età, la quale meriterebbe maggiore rispetto.

Qualcuno ha anche chiesto alla padrona di casa Maria De Filippi di prendere dei provvedimenti nei confronti di Tina, data la sua mancanza di rispetto nei confronti di Gemma.