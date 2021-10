Giorgio Manetti aveva speso belle parole per Isabella Ricci così lei, non appena ha avuto l'occasione, ha ricambiato la cortesia. In un'intervista che ha rilasciato alla rivista di Uomini & Donne, la dama ha commentato i Gossip che la vorrebbero vicina al tipo di donna che potrebbe piacere al "gabbiano", nonché ex fidanzato della sua antagonista Gemma. La protagonista del Trono Over, inoltre, ha criticato Gianni Sperti per come sta contestando ogni sua azione davanti alle telecamere da qualche tempo a questa parte.

La risposta all'ex cavaliere di U&D

Elegante, naturale e sempre rispettosa, è così che Giorgio ha definito Isabella quando gli è stato chiesto di esprimere un parere sull'antagonista numero uno di Gemma a U&D. Facendo un paragone Manetti ha detto che Galgani non è più la donna che l'aveva colpito anni fa, mentre Ricci rappresenta il genere femminile che l'ha sempre affascinato.

Il numero della rivista del dating show uscito il 29 ottobre ha raccolto lo sfogo della dama siciliana su svariati argomenti, compresa la risposta ai complimenti che le ha fatto il "gabbiano" qualche settimana fa.

Quando le è stato chiesto se incontrerebbe il toscano per iniziare un qualsiasi tipo di rapporto, la protagonista del Trono Over ha fatto sapere: "Mi piacerebbe molto conoscere Giorgio, in amicizia.

[…] Ricordo che Gianni da un certo momento in poi del suo percorso aveva cominciato ad andargli contro… Magari Giorgio potrebbe darmi qualche consiglio su come gestire la situazione".

L'astio dell'opinionista di U&D

Nel dire sì a un incontro inizialmente amichevole con Giorgio, Isabella non ha risparmiato una piccola critica a Gemma.

ovvero alla "collega" di parterre che con Manetti in passato ha vissuto un tormentata e discussa storia d'amore.

"Personalmente, fossi stata in Gemma, avrei reagito diversamente e me la sarei vissuta", ha dichiarato la protagonista di U&D nell'intervista che è stata pubblicata venerdì 29 ottobre.

Insomma, la rivalità tra Galgani e Ricci persiste anche ora che non ci sono cavalieri a contendersi i loro cuori.

Le due non si sopportano e non perdono occasione per punzecchiarsi sia davanti alle telecamere che nella vita di tutti i giorni.

Ad alimentare quest'astio sono le critiche che Gianni rivolge spesso alla siciliana. L'opinionista del dating show, infatti, ultimamente sembra essere quasi sempre dalla parte di Gemma e mai da quella della dama, che nella scorsa edizione difendeva a spada tratta da attacchi e scetticismi.

Il futuro incerto negli studi di U&D

Insomma, i primi mesi della nuova stagione di U&D non sono stati semplici per Isabella: la dama ha dovuto fare i conti con le prime critiche, arrivate anche da chi in precedenza la difendeva sulla fiducia.

Gianni Sperti, ad esempio, ha cambiato idea su Ricci e ultimamente la mette spesso in discussione.

Tina Cipollari, invece, continua a sostenere la siciliana e a considerarla l'unica vera rivale di Gemma.

Anche Armando non risparmia alla dama del Trono Over attacchi e frecciatine, certo del fatto che la collega di parterre reciti una parte, come se volesse mostrarsi diversa da quello che è in realtà.

Dello stesso parere è ovviamente Galgani, che da mesi cerca un appiglio per puntare il dito contro colei che le ha tolto spazio e attenzione a centro studio, l'unica donna del cast che per settimane intere ha potuto contare anche sul sostegno di Maria De Filippi oltre che su quello degli opinionisti.

Da settembre, però, le cose sembrano essere un po' cambiate, tant'è che Gemma ha ripreso centralità nelle dinamiche del programma, mentre Isabella fatica a emergere se non per qualche conoscenza finita male.