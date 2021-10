Joele Milan è stato cacciato da Uomini e donne. Nella puntata di venerdì 15 ottobre, è stata trasmessa la registrazione in cui Maria De Filippi ha congedato il tronista veneto. Come spiegato dalla conduttrice non è accaduto nulla di grave, ma dopo avere infranto le regole era giusto interrompere il percorso del ragazzo.

L’episodio incriminato

Maria De Filippi in apertura di puntata ha chiamato Joele al centro dello studio insieme alle sue tre corteggiatrici. Successivamente ha mandato in onda una clip con l’episodio incriminato. Scendendo nel dettaglio, durante ballo il tronista veneto si è avvicinato a Ilaria Melis e l’ha invitata a seguire il suo migliore su Instagram, in modo che i due si potessero sentire anche lontano dai riflettori.

A quel punto la conduttrice ha sostenuto che non c’è nulla di male nel volere bruciare le tappe con una persona, ma nel momento in cui queste cose avvengono in un programma come U&D l’unica cosa da fare è interrompere quel percorso per correttezza.

Il rimprovero della conduttrice

Ilaria Melis ha spiegato di non avere mai sentito Joele in privato. Inoltre, ha sostenuto che si è trattato di un equivoco. Lo stesso tronista ha cercato di giustificarsi con Maria De Filippi, ma invano. La conduttrice di U&D infatti, ha precisato che la frase pronunciata era inequivocabile. Di fronte alle giustificazioni del tronista, De Filippi ha riferito di essere in imbarazzo per la situazione creata: “Questo trono non può andare avanti”.

La presentatrice televisiva ha fatto sapere che per una questione di rispetto, è giusto interrompere il percorso. A detta di Maria De Filippi, Joele e Ilaria potrebbero anche avere ragione, ma rimarrà sempre la loro parola contro i dubbi della redazione. Infine, “Queen Mary” ha chiesto alle due corteggiatrice se volessero rimanere o meno all’interno del dating show.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sperti e Cipollari sparano a zero su Milan

Dopo la ramanzina di Maria De Filippi, sono intervenuti Tina Cipollari e Gianni Sperti. La prima ha sostenuto che un atteggiamento simile è inaccettabile. Il secondo invece, ha sparato a zero sul tronista e sulla corteggiatrice: “Mamma mia che imbroglioni”. Inoltre, Sperti ha sostenuto che Ilaria dovrebbe essere contenta per questa situazione visto che ora potrà conoscere Joele privatamente.

Alcuni telespettatori di U&D hanno messo nel mirino l’atteggiamento di Ilaria Melis: secondo alcuni, la ragazza avrebbe continuato a negare l’evidenza quando il silenzio sarebbe stato meglio.

Nel frattempo, su Instagram, Joele Milan al termine della messa in onda della puntata di U&D - dove è stata trasmessa la sua “cacciata” - ha fatto sapere di voler raccontare come sono andate realmente le cose.