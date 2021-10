Marcello Messina è uno dei cavalieri del parterre di Uomini e donne. Nel corso della sua permanenza in studio ha intrapreso una frequentazione con Ida Platano, terminata dopo qualche giorno. Nel corso di una recente intervista per il magazine della trasmissione, il cavaliere ha raccontato alcuni retroscena sulla sua vita privata, rivelando di avere avuto problemi di salute, a causa di una malformazione congenita che gli avrebbe lasciato cicatrici sul corpo. Inoltre, Marcello ha anche confidato di avere appreso della morte di suo padre attraverso ai social e, in quell'occasione, di avere scoperto di avere una sorella.

Uomini e Donne, Marcello Messina parla del suo passato

Nel corso di una intervista per la rivista ufficiale di Uomini e Donne, Marcello Messina ha raccontato qualcosa in più sul suo passato, rivelando dettagli ignoti. In particolar modo, l'agente immobiliare piemontese ha dichiarato di avere avuto un problema di salute tempo fa, affermando: ''Gli ultimi quattro anni sono stati costellati da perdite: ho perso un lavoro, ho cambiato casa, ma soprattutto ho dovuto combattere con una malformazione congenita che, prima di essere scoperta, mi ha causato dei problemi di salute e che ha condizionato il mio modo di vivere e mi ha dato delle priorità diverse. Sul corpo porto le cicatrici di tutto questo''.

Marcello Messina e il padre: il retroscena del cavaliere di Uomini e Donne

Marcello ha spiegato che i suoi genitori si sono lasciati quando sua mamma era in gravidanza e, pertanto, non ha mai conosciuto suo padre. Inoltre, il single di Uomini e Donne ha spiegato di avere appreso attraverso i social della morte di suo papà. A tal proposito, il cavaliere piemontese ha anche dichiarato di avere conosciuto, in quell'occasione, sua sorella, affermando: ''Una notte sono stato contattato da una persona che solo dopo ho scoperto essere sua figlia, nonché mia sorella''.

Uomini e Donne: la frequentazione fra Marcello e Ida è finita

Marcello Messina ha anche parlato della fine della sua frequentazione con Ida Platano. La dama del parterre aveva attribuito l'interruzione della storia con l'agente immobiliare per via, a detta sua, di un ipotetico non superamento di una relazione precedente. A tal proposito, il cavaliere torinese ha precisato: ''Non ho nessun blocco o vincolo legato alla presenza fuori di qualcuno che mi aspetta o a cui penso.

Sicuramente ho dei freni, ma sono parte del mio modo di essere per via di quello che ho vissuto''. Non resta che attendere un po' di tempo per scoprire se Marcello Messina riuscirà a trovare l'amore a Uomini e Donne.