Tra le coppie che si sono recentemente formate a Uomini e donne, vi è quella composta da Ida Platano e il cavaliere Marcello. I due sono stati al centro dell'attenzione per diverse settimane ma, la loro frequentazione è giunta già al capolinea. Nel corso dell'ultima puntata del programma di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, Marcello ha ammesso si sentirsi frenato nei confronti della dama e per questo motivo ha scelto di mettere la parola fine al loro rapporto. In una recente intervista al magazine del programma, il cavaliere si è raccontato a cuore aperto, facendo chiarezza su diverse cose.

La verità di Marcello dopo l'addio a Ida Platano nello studio di Uomini e donne

Nel dettaglio, Marcello in studio a Uomini e donne ha ammesso di non aver preso in giro Ida, dato che lui per primo ha creduto in questa frequentazione e sperava che tra di loro potesse sbocciare l'amore.

Alla fine, però, questo non è accaduto e Ida non l'ha presa proprio benissimo, rinfacciando al cavaliere che avrebbe sbagliato a farla andare a Torino, dove i due hanno trascorso delle giornate insieme, dato che non era sicuro al 100% dei suoi sentimenti e di quello che provava nei suoi confronti.

Intervistato dal magazine della trasmissione di Maria De Filippi, Marcello ha confermato che la sua relazione con Ida sembrava essere (inizialmente) una vera favola, poi però le cose sono cambiate.

'La mia ex? Basta insinuazioni', sbotta Marcello di U&D

"Non ci capivamo quando parlavamo. Una coppia è fatta di moralità e fisicità e non ci siamo trovati neppure sotto quest'ultimo aspetto", ha proseguito il cavaliere del programma di Maria De Filippi, aggiungendo che nonostante tutto ha voluto riprovarci ma alla fine non è andata bene.

Marcello ha poi ammesso di non aver gradito il fatto che sia stato descritto come una persona finta e qualcuno ha anche tirato in ballo il fatto che il cavaliere fosse ancora legato alla sua ex fidanzata.

"La mia ex? Non è un rapporto che mi manca. Basta con le insinuazioni", ha sentenziato Marcello, rigettando così al mittente le accuse e i sospetti sul suo conto.

La confessione di Marcello sulla malattia

Nel corso dell'intervista poi, il cavaliere ha anche parlato per la prima volta di un periodo difficile che ha dovuto affrontare.

Marcello ha ammesso che negli ultimi anni quattro anni ha affrontato tante perdite ma c'è stato un episodio che l'ha spinto a cambiare prospettiva della sua vita.

"Ho combattuto con una malattia che ha cambiato le mie priorità", ha rivelato per la prima volta l'ex pretendente di Ida Platano che adesso punta a voltare pagina e ad andare avanti, pronto a fare nuove conoscenze a Uomini e donne.