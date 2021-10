Domenica 17 ottobre si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e donne, dove non sono mancati i colpi di scena. Gemma Galgani sarebbe stata smascherata dal suo corteggiatore Costabile.

Secondo l'uomo, la dama non sarebbe in realtà alla ricerca dell'amore all'interno del programma, ma sarebbe attaccata alla seggiola, proprio come ha sempre sostenuto Tina Cipollari. Dalle anticipazioni inoltre, si viene a sapere che vi è stato pure il ritorno in studio di Isabella Ricci.

Costabile svela alcuni retroscena e mette nei guai Gemma

Nuove registrazioni di Uomini e donne si sono tenute questo fine settimana negli studi Elios di Roma.

Quanto registrato, andrà in onda solo nel corso delle prossime settimane, presumibilmente tra fine ottobre e inizio novembre. Stando a quanto pubblicato da IsaeChia, la registrazione del 17 ottobre è iniziata con Gemma Galgani. La dama, al centro dello studio di Maria De Filippi, ha raccontato come sta procedendo la sua conoscenza con Costabile, il corteggiatore giunto qualche settimana fa appositamente per lei. Da quanto si apprende, la dama torinese si sarebbe lamentata per i pochi messaggi del buongiorno e della buonanotte del cavaliere. Lamentele che a Costabile non sono andate giù, visto che il corteggiatore, in puntata, ha rivelato alcuni retroscena su Gemma.

Gemma attaccata alla sedia di U&D: le accuse di Costabile

Stando alle anticipazioni diffuse sul web, Costabile avrebbe accusato Gemma Galgani di non essere realmente intenzionata a cercare l'amore a Uomini e donne. Il cavaliere ha inoltre aggiunto come, secondo lui, la dama torinese sia interessata solo a mantenere il suo posto all'interno del programma.

Gemma, sarebbe quindi attaccata alla seggiola. Ma come è giunto il signor Costabile a queste conclusioni? Proprio il cavaliere avrebbe raccontato di aver proposto a Gemma un viaggio da fare insieme. Destinazione Sharm o Puglia. Tutto per approfondire la loro conoscenza. Peccato che Galgani non abbia accettato nessuna delle due destinazioni proposte, non si sa per quale motivo.

Ecco perché Costabile si è convinto che la dama non abbia nessuna intenzione di voltare pagina e cercare realmente l'amore a Uomini e donne.

Anticipazioni U&D: Gemma piantata in asso dal suo corteggiatore

Accuse molto dure quelle mosse dal corteggiatore di Gemma, a cui la dama ha cercato di replicare. Peccato che nella discussione si sua intromessa Tina Cipollari, la quale ha dato ragione a Costabile. Non è la prima volta infatti, che l'opinionista accusa Gemma di essere interessata solo alla sedia di U&D e pertanto non c'è da sorprendersi che Tina sia d'accordo con quanto rivelato da Costabile. Quest'ultimo, ha poi deciso di chiudere definitivamente con Gemma. Da segnalare inoltre, il ritorno in studio di Isabella Ricci.

La dama era stata assente nelle ultime registrazioni e in molti temevano che la dama avesse abbandonato il programma. Così non è, visto che Isabella è tornata a sedersi nel parterre del Trono Over proprio nella registrazione del 17 ottobre.