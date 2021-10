Colpi di scena a Uomini e donne nel corso della registrazione che c'è stata sabato 30 ottobre. Le anticipazioni sul programma dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che le nuove riprese siano state scoppiettanti per la dama Ida Platano, la quale ha dovuto fare i conti con un momento di gioia che successivamente si è trasformato in "dolore".

Spoiler nuova registrazione Uomini e donne: Ida ha scelto

Nel dettaglio, gli spoiler della nuova registrazione di Uomini e donne del 30 ottobre, rivelano che Ida Platano sia stata al centro dell'attenzione per il suo percorso con il cavaliere Diego.

I due hanno scelto di conoscersi meglio e di approfondire la frequentazione fuori dagli studi Mediaset. A a tal proposito, Ida Platano ha comunicato in studio di aver preso una decisione molto importante. La dama ha ammesso di aver deciso di mettere da parte i suoi dubbi e i timori sul conto di Diego, per gettarsi a capofitto in questa nuova conoscenza fuori dagli studi televisivi Mediaset. Ida, quindi, ha scelto di coronare il suo sogno d'amore con Diego e c'è stata anche la pioggia di petali rossi che ha sancito l'inizio della loro relazione.

Ida viene lasciata dopo la scelta finale a U&D

Tuttavia, nel momento in cui la dama ha deciso di avere un confronto con Tina per chiarire delle cose irrisolte, ecco che Diego ha avuto un ripensamento.

Le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne del 30 ottobre, rivelano che l'ex calciatore ha avuto dei dubbi e, sentendosi messo da parte, ha scelto di tornare indietro sui suoi passi. Diego, quindi, ha lasciato Ida ed ha comunicato alla conduttrice che non sarebbe andato più via con lei.

Spazio anche alle vicende di Gemma Galgani: le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che dopo l'addio con Costabile, la dama torinese ammetterà di essere ancora provata da questa situazione.

Gemma non riesce a liberarsi del pensiero di Costabile, che sembrava avere tutte le buone ragioni del mondo per iniziare qualcosa di bello insieme. Riuscirà a convincerlo e a fargli cambiare idea? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.

Il nuovo tronista è Matteo, ex di Sophie: anticipazioni Uomini e donne

Inoltre, gli spoiler delle ultime registrazioni di Uomini e donne previste per il mese di novembre su Canale 5, rivelano che ci sia stato spazio anche per l'arrivo di un nuovo tronista.

Trattasi di Matteo Ranieri, noto al pubblico della trasmissione di Maria De Filippi per essere stato il corteggiatore e la successiva scelta di Sophie Codegoni, che attualmente è tra le concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Matteo ha accettato a sorpresa il trono, dato che era stato convocato dalla redazione del programma di Canale 5 come ospite. Solo nel corso delle riprese ha scoperto che gli sarebbe stata offerta questa possibilità di mettersi in gioco come nuovo tronista.