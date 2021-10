Prosegue l'appuntamento con le registrazioni di Uomini e donne. Anche questo weekend i protagonisti del trono classico e over si sono ritrovati nello studio della popolare trasmissione di Maria De Filippi per le nuove puntate che andranno poi in onda prossimamente su Canale 5. I colpi di scena non sono mancati anche se, i tantissimi fan della trasmissione, si aspettavano il ritorno di Giorgio Manetti che per il momento non c'è stato. Intanto tra Tina e Gemma si è nuovamente riacceso lo scontro in studio.

Nessun nuovo tronista nelle registrazioni di Uomini e donne del 2-3 ottobre

Nel dettaglio, gli spoiler delle nuove registrazioni di Uomini e donne rivelano che non c'è stata la presentazione di nessun nuovo tronista.

Dopo che Joele Milan è stato cacciato via dalla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, la produzione ha scelto di non puntare su nessun altro nuovo volto.

Per il momento, infatti, continueranno ad essere tre i tronisti protagonisti di questa edizione autunnale del programma Mediaset.

Non ci sarà nessun nuovo tronista anche se, i numerosi spettatori di Uomini e donne, speravano di poter vedere in video il giovane Matteo Ranieri, l'ex fidanzato di Sophie Codegoni (attualmente protagonista del Grande Fratello Vip) che aveva colpito tutti per la sua gentilezza e la sua educazione.

Tina contro Gemma: scontro in studio a U&D

In attesa di scoprire se ci saranno nuovi tronisti nel corso della stagione, gli spoiler della registrazione di Uomini e donne di questo weekend, rivelano che c'è stato l'ennesimo scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani.

Tra le due dame ci sono stati nuovi momenti di tensione, al punto che l'opinionista del programma Mediaset ha rovesciato nuovamente un secchio d'acqua contro la sua "nemica".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Una scena che era già avvenuta in passato a Uomini e donne: non è la prima volta, infatti, che Gemma si ritrova vittima di situazioni del genere e in una delle passate edizioni del dating show, ha ricevuto in faccia anche una torta.

E poi ancora, stando a quanto apprende Blasting News, in queste due nuove registrazioni di Uomini e donne del 2 e 3 ottobre, non c'è stato neppure il ritorno in studio di Giorgio Manetti.

Giorgio Manetti non è tornato a Uomini e donne

In questi giorni, infatti, si era parlato insistentemente di un possibile rientro nel parterre maschile del trono over, dell'ex fidanzato di Gemma, tornato nuovamente single.

Giorgio ha ammesso che, tra le dame presenti attualmente in studio, colei che lo interessa maggiormente è Isabella Ricci.

Al momento, però, non c'è stato nessun ritorno di Giorgio nel programma di Maria De Filippi, ma tutto potrebbe succedere nelle prossime registrazioni.