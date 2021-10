Tanti colpi di scena sono accaduti nel corso delle riprese di Uomini e donne avvenute il 10 ottobre negli studi di Cinecittà. Le anticipazioni annunciano che Gemma Galgani ha baciato un cavaliere per 16 lunghi minuti. Ciprian, invece, è stato accusato da Gianni Sperti di essere indifferente di fronte ai baci di Andrea Nicole con il rivale.

Uomini e Donne, riprese 10 ottobre: Gianni Sperti accusa Ciprian di essere freddo

Domenica 10 ottobre si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne negli studi Elios di Cinecittà in Roma. Andrea Nicole è uscita con Ciprian e Alessandro.

La tronista si è scambiata un bacio con entrambi i corteggiatori. Tuttavia, il bacio con Aftim ha catturato l'attenzione del pubblico presente in studio mentre Gianni Sperti l'ha definito scontato e costruito.

Durante l'esterna con Alessandro, la tronista gli ha mostrato una fotografia, risalente ai tempi della scuola e una di sua madre. Poi, il corteggiatore l'ha portata in terrazzo, dove si sono scambiati un bacio appassionato. Gianni Sperti, a questo punto, ha accusato Ciprian di essere freddo in quanto non ha mostrato alcuna reazione di fronte al bacio di Andrea Nicole con il rivale. Accuse che non hanno influenzato la tronista, la quale ha informato tutti che farà la sua scelta seguendo solo il suo cuore.

Gemma Galgani bacia per 16 minuti Costabile

Durante le riprese di U&D del 10 ottobre, si è tornati a parlare anche di Gemma Galgani. La dama di Torino, infatti, ha iniziato una nuova frequentazione. In particolare, l'ex di Giorgio Manetti è stata raggiunta in camerino da Costabile, dove si è lasciata andare ad alcune affermazioni contro Tina Cipollari.

Una volta in studio, i due hanno raccontato di essersi baciati per 16 minuti. Inoltre, il cavaliere ha affermato di essere innamorato di Galgani, tanto da averle dedicato "Una lunga storia d'amore" di Gino Paoli.

Assenti Isabella Ricci e Graziano Amato

Assenti in studio sono stati Isabella Ricci e Graziano Amato. Il cavaliere campano di 43 anni sarebbe stato allontanato dal programma dopo aver ricevuto uno schiaffo da parte di una dama per aver raccontato dettagli intimi della loro serata.

Non ci sono ancora informazioni sul motivo dell'assenza di Isabella alle ultime due registrazioni, sebbene i fan sperano che non si tratti di un abbandono.

In attesa di vedere questi colpi di scena in tv, si ricorda che U&D è in onda su Canale 5 con la conduzione di Maria De Filippi e la partecipazione straordinaria di Gianni Sperti e Tina Cipollari.