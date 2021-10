Le registrazioni di Uomini e donne del 10 ottobre sono state ricche di novità per il trono over. Infatti, durante la giornata di domenica sono state raccontate le novità sulle frequentazioni di dame e cavalieri del parterre. In particolar modo, Marcello Messina, dopo avere chiuso la conoscenza con Ida Platano, ha iniziato ad uscire con Marika Geraci, ma le cose non stanno andando per il meglio. Inoltre, in studio, non sono stati presenti due dei protagonisti del dating show. Infatti, sia Graziano, sia Isabella Ricci non hanno presenziato alle riprese della trasmissione.

Uomini e Donne: Marcello prova a voltare pagina con Marika

Marcello e Ida Platano hanno avuto una breve frequentazione, finita dopo pochi giorni. Nonostante il cavaliere torinese sembrasse molto preso dalla dama, le cose fra di loro non sono andate per il verso giusto. Nel frattempo, Messina ha provato a darsi un'altra occasione, iniziando a frequentare un'altra single della trasmissione di Maria De Filippi, Marika Geraci. In questa nuova conoscenza, però, sono sorti dei problemi perché, come si è scoperto durante le ultime registrazioni di Uomini e Donne, sembrerebbe che Marika non sia attratta fisicamente dall'agente immobiliare torinese ma, nonostante questo dettaglio, la coppia ha deciso di continuare a frequentarsi, per vedere cosa succede.

Uomini e Donne: Armando commenta la frequentazione fra Marcello e Marika

Armando, come spesso accade, dice la sua in merito alle vicende dei protagonisti di Uomini e Donne e, anche nel corso dell'ultima registrazione, ha espresso la sua opinione in merito alla frequentazione fra Marcello e Marika, dama che ha frequentato anche lui in precedenza.

In particolar modo, Incarnato ha accusato Geraci di non essere interessata a nessun cavaliere del parterre e, inoltre, di avergli fatto solo perdere tempo durante la loro conoscenza.

Uomini e Donne: Isabella e Graziano assenti

Fra le vicende che stanno tenendo banco negli ultimi giorni, c'è l'assenza di Isabella alle ultime due registrazioni della trasmissione ma, al momento, non si hanno dettagli in merito alla vicenda.

In particolar modo non è chiaro se l'imprenditrice abbia scelto di lasciare il dating show definitivamente o solo temporaneamente per qualche motivo. In base alle indiscrezioni trapelate in rete, sembrerebbe che anche un cavaliere non sia più presente in studio. Infatti, Graziano, dopo avere ricevuto uno schiaffo da una dama del parterre, non è andato più nel programma di Maria De Filippi. Non resta pertanto che attendere nuove anticipazioni o la messa in onda delle prossime puntate di Uomini e Donne, per scoprire se fra Marika e Marcello le cose proseguiranno o se la loro frequentazione terminerà.