La registrazione di Uomini e donne del 29 ottobre è stata ricca di novità e colpi di scena, sia per quanto riguarda il trono over, sia per quanto riguarda il trono classico. Le anticipazioni presenti sul web, infatti, rivelano che ci sono state parecchie discussioni fra i cavalieri e le dame del parterre. Infatti, Isabella è stata attaccata a causa di alcune dichiarazioni rilasciate su Giorgio Manetti, mentre Tina ha attaccato Ida Platano. Nel frattempo, Gemma Galgani è scoppiata in lacrime per Costabile Albore. Inoltre, a sorpresa, Matteo Ranieri ha ricevuto nel corso delle riprese, la proposta di salire sul trono per cercare l'amore e l'ex fidanzato di Sophie Codegoni ha accettato, diventando il nuovo tronista.

Uomini e Donne, anticipazioni: Isabella vorrebbe conoscere Giorgio Manetti

Nel corso di una recente intervista per il magazine di Uomini e Donne, Isabella Ricci aveva rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'ex di Gemma Galgani. In particolar modo, l'imprenditrice romana aveva affermato che le piacerebbe conoscere Giorgio Manetti, in amicizia, e che le farebbe piacere uscire a cena con l'ex cavaliere fiorentino. Durante la registrazione del dating show di Maria De Filippi, Isabella è stata attaccata per via delle affermazioni fatte.

Uomini e Donne: Tina attacca Ida, Gemma piange per Costabile

Durante le riprese di Uomini e Donne del 29 ottobre, inoltre, non sono mancate altre discussioni in studio.

In particolar modo, Tina ha attaccato Ida Platano perché la frequentazione con Diego Tavani è terminata. Inoltre, durante le registrazioni delle nuove puntate del programma di Maria De Filippi, sono state trattate le vicende sentimentali di Gemma Galgani, che ha pianto per Costabile.

Uomini e Donne, trono classico: Matteo Ranieri è il nuovo tronista

Nel corso della registrazione di Uomini e Donne, inoltre c'è stato un colpo di scena per quanto riguarda il trono classico. I percorsi di Joele Milan e Matteo Fioravanti sono finiti prima del previsto, era nell'aria già da qualche giorno che in studio sarebbero stati presentati i nuovi tronisti.

Durante le registrazioni di Uomini e Donne di venerdì 29 ottobre è stata fatta una sorpresa a una vecchia conoscenza del dating show di Maria De Filippi. Infatti, Matteo Ranieri è stato invitato in studio e gli è stato mostrato un filmato relativo al suo percorso, quando era il corteggiatore di Sophie Codegoni. Dopo avere visto la clip della sua precedente avventura nel programma, la padrona di casa ha proposto a Matteo di diventare il nuovo tronista. Di fronte alla richiesta inaspettata, Ranieri ha dichiarato di non essere pronto ma, alla fine, ha accettato. Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne per scoprire cosa accadrà nella vita dei single che cercano l'amore in tv.