La registrazione di Uomini e Donne di domenica 10 ottobre è stata ricca di novità e colpi di scena per il trono classico. Infatti, durante le riprese, Matteo Fioravanti ha fatto la sua scelta. Il tronista dell'ultima edizione del dating show di Canale 5 ha scelto Noemi Baratto, con la quale, fin da subito, ha avuto sintonia e ha espresso una preferenza forte per la single, già dalla prima esterna. Inoltre, durante le riprese, è stata presente in studio, in qualità di ospite, anche l'autrice del programma Raffaella Mennoia. Il braccio destro di Maria De Filippi, infatti, ha annunciato che avrebbe presenziato alle riprese, per presentare il suo libro.

Uomini e Donne: Matteo Fioravanti sceglie Noemi

Nelle ultime puntate di Uomini e donne, andate in onda su Canale 5, Matteo Fioravanti sembrava avere avuto un vero e proprio colpo di fulmine con una delle sue corteggiatrici. In particolar modo, il tronista del dating show di Canale 5 era rimasto molto colpito da Noemi Baratto. In una recente intervista per il magazine della trasmissione, il single romano aveva rivelato che con Noemi era scattata fin da subito la scintilla. Inoltre, in una delle puntate della trasmissione di Maria De Filippi, il tronista aveva rivelato un retroscena sui capelli della single arrivata in studio per corteggiarlo.

Uomini e Donne: Noemi è la scelta di Matteo Fioravanti

Matteo Fioravanti, infatti, aveva raccontato in una puntata, che un giorno, mentre si trovava in compagnia di sua madre, aveva incontrato una ragazza che aveva i capelli ricci, proprio come la sua corteggiatrice. In quell'occasione, il tronista aveva rivelato di avere promesso a sua mamma che un giorno le avrebbe portato a casa una fidanzata, proprio con i capelli ricci così.

Sarà stata la folta chioma o il sorriso della ragazza, fatto sta che Matteo, dopo poche settimane dall'inizio del suo percorso a Uomini e Donne, ha scelto di lasciare la trasmissione con Noemi Baratto.

Uomini e Donne: Raffaella Mennoia presenta il suo libro

Nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 10 ottobre, inoltre, è stata presente in studio anche Raffaella Mennoia, autrice del dating show di Canale 5.

Come rivelato nelle sue storie Instagram, il braccio destro di Maria De Filippi ha partecipato alle riprese ed è stata ospite della trasmissione, perché ha presentato il suo libro. Non è la prima volta, infatti, che volti noti legati a Uomini e Donne o Amici, si rechino a parlare della loro opera letteraria. Le anticipazioni sul web non hanno riportato ulteriori dettagli in merito alla scelta di Matteo, non resta pertanto che attendere la messa in onda della puntata, per vedere i petali rossi scendere sulla nuova coppia.