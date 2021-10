Domenica 24 ottobre 2021 si è registrata una nuova puntata di Uomini & Donne. Le anticipazioni da poco diffuse rivelano che non sono mancate le sorprese. Non oscurati dalle telecamere, Andrea Nicole e Roberta hanno baciato i loro rispettivi corteggiatori, Ciprian e Luca. Sono state due esterne ricche di emozioni che hanno confermato l'interesse delle troniste per i loro ragazzi. Nicole ha infatti rivelato di essere molto presa dal giovane Aftim ma allo stesso tempo di fidarsi di più di Alessandro. Roberta invece è sembrata sempre più innamorata di Luca.

Momenti di tristezza invece per Gemma. Galgani è stata scaricata dal suo ultimo corteggiatore. In studio non sono mancati i teatrini con Tina, che ha criticato più volte la dama torinese.

Anticipazioni Uomini e Donne, il bacio di Nicole e Roberta

Nel corso della registrazione di Uomini e donne, avvenuta domenica 24 ottobre 2021, è stato dato ampio spazio al trono classico. Nel dettaglio la conduttrice Maria De Filippi ha mostrato l'esterna delle due troniste Nicole Andrea e Roberta. Entrambe hanno portato in esterna uno dei loro corteggiatori, con la quale è accaduto qualcosa di tanto atteso. Per quanto riguarda Andrea, la ragazza è uscita con Ciprian. I due giovani sono stati molto bene insieme e nel bel mezzo dell'esterna, la tronista ha deciso di baciare il giovane Aftim, senza spegnere le telecamere.

Dopo il filmato, Nicole ha confessato di essere presa più emotivamente da Ciprian che da Alessandro. Allo stesso tempo però, Nicole si fida più di Alessandro che del ragazzo che ha baciato. Bellissime sensazioni anche per l'incontro avvenuto tra Roberta e Luca. Gli spoiler rivelano che è stata un'esterna piena di emozioni, che ha fatto commuovere i presenti in studio.

I due si sono scambiati un bacio appassionante che ha palesemente dimostrato quanto la giovane Giusti sia molto presa dal suo corteggiatore.

Spoiler U&D, Gemma viene scaricata

Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di domenica 24/10, rivelano nel dettaglio che in studio non sono mancati i battibecchi tra Tina Cipollari e Gemma Galgani.

La dama torinese è stata mollata dal suo ultimo corteggiatore, con il quale stava iniziando a costruire qualcosa di veramente importante. Come di consueto, Gemma ha attaccato Tina, temendo che sia la responsabile della rottura del suo rapporto con il corteggiatore. Successivamente si è parlato di Ida e della sua conoscenza con Diego Tavani. Sembrerebbe che il rapporto tra i due non sia andato a buon fine e per questo motivo l'ex compagna di Riccardo è stata criticata più volte dal parterre femminile. Mortificata, Ida è stata costretta a uscire più volte dallo studio.