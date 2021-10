La registrazione di Uomini e Donne di venerdì 29 ottobre è stata ricca di novità e colpi di scena. Infatti, durante le nuove riprese è stato presentato il nuovo tronista. Le anticipazioni presenti sul web rivelano che Matteo Ranieri è salito sull'ambita poltrona rossa per trovare l'amore in televisione. L'ex fidanzato di Sophie Codegoni era stato invitato come ospite in studio per partecipare alla puntata, senza essere stato avvertito che avrebbe potuto essere il nuovo tronista e, alla fine, l'ex corteggiatore ha accettato di salire sul trono.

Uomini e Donne: Matteo Ranieri è il nuovo tronista

Dopo che i percorsi dei primi due tronisti della nuova edizione di Uomini e donne sono terminati, era nell'aria l'ipotesi che nelle nuove registrazioni dovevano essere presentati i nuovi tronisti. Maria De Filippi e la redazione del dating show di Canale 5 hanno però mantenuto segreto sul nuovo single che sarebbe salito sul trono, anche al diretto interessato. Infatti, l'ex corteggiatore di Sophie Codegoni non era stato messo al corrente di tale eventualità ed è stato tratto in studio con un inganno.

Uomini e Donne: il trono proposto a Matteo Ranieri

Matteo Ranieri è rimasto spiazzato durante le riprese. Infatti, la redazione di Uomini e Donne aveva invitato l'ex corteggiatore a presenziare alle registrazioni.

Durante le riprese di venerdì 29 ottobre è stata mandato un onda un video per mostrare il percorso fatto dall'ex fidanzato di Sophie Codegoni durante la precedente edizione del programma di Canale 5. Dopo la fine della clip è arrivata una proposta alquanto inaspettata. Infatti, la redazione e la padrona di casa hanno chiesto a Matteo se gli sarebbe piaciuto diventare il nuovo tronista.

Uomini e Donne: il nuovo tronista è Matteo Ranieri

Di fronte alla richiesta della redazione del dating show, Matteo Ranieri è stato spiazzato perché non si aspettava una cosa del genere, anche perché, in base alle indiscrezioni trapelate sul web, non era stato messo al corrente di tale eventualità. Infatti, dopo la domanda che gli è stata posta, l'ex corteggiatore ligure ha risposto: ''Non so se sono pronto''.

Nonostante l'iniziale titubanza, l'ex compagno di Sophie ha accettato, dopo essere stato acclamato da un applauso da parte dei presenti in studio. Sembrerebbe quindi che, dopo la fine della storia con Codegoni, nata all'interno della trasmissione di Canale 5, Matteo sia pronto a voltare pagina e a cercare un nuovo amore. Non resta pertanto che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne, per scoprire se il nuovo tronista troverà una corteggiatrice con cui lasciare il programma con i petali rossi.