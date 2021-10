Ennesimo colpo di scena negli studi di U&D: nel corso della registrazione di sabato 30 ottobre, una coppia stava per lasciare il programma, ma qualcosa è andato storto. Dopo essersi scelti sotto alla consueta cascata i petali rossi, Ida e Diego erano pronti a viversi fuori: le anticipazioni, però, fanno sapere che Platano ha discusso a lungo con Tina, e questo ha fatto cambiare idea a Tavani sul loro futuro insieme.

Gioie e dolori per Ida a U&D

Dopo quella di Matteo e Noemi, il pubblico di U&D stava per assistere a un'altra scelta. Nel corso della puntata che è stata registrata il 30 ottobre, Ida e Diego hanno comunicato la loro volontà di viversi nel quotidiano.

Le anticipazioni che stanno circolando sui social network (principalmente sulla pagina Instagram "uominiedonneclassicoeover"), informano i curiosi del fatto che la dama e il cavaliere del Trono Over hanno ballato emozionati sotto la cascata di petali rossi che nel programma ufficializza il formarsi di una nuova coppia.

Poco prima di lasciare lo studio mano nella mano con Tavani, la bresciana ha chiesto e ottenuto un confronto con Tina: le due hanno provato a chiarirsi su alcuni dissapori del passato, monopolizzando gran parte del tempo a disposizione.

Maria De Filippi ha notato il disagio che il romano stava provando nell'assistere alla discussione tra Platano e Cipollari, e per questo l'ha esortato a dire la sua con decisione.

Gli amori di Ida dopo Riccardo a U&D

Diego ha detto di sentirsi escluso da una discussione che Ida ha cercato subito dopo averlo scelto, per questo si è allontanato dal centro dello studio ed è tornato al proprio posto nel parterre maschile.

Gli spoiler della registrazione che Maria De Filippi ha condotto il 30 ottobre, inoltre, fanno sapere che Tavani non ha trattenuto le lacrime quando ha cambiato idea sul lasciare il programma con Platano, ma l'atteggiamento di quest'ultima l'aveva troppo deluso dal poter portare avanti il loro iniziale "piano".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Non si sa ancora se la dama di U&D ha acconsentito a rimanere nel cast oppure se la sua volontà è ancora quella di conoscere il romano lontano dalle telecamere: probabilmente questo dubbio che le anticipazioni non chiariscono, sarà sciolto tra qualche giorno, ovvero quando i protagonisti del dating-show si ritroveranno agli Elios per nuove riprese.

Ennesima delusione amorosa per Gemma a U&D

Sempre nel corso della puntata di U&D che è stata registrata il 30 ottobre, si è parlato di Gemma e delle sue sventure sentimentali.

Le anticipazioni social, infatti, fanno sapere che Galgani non riesce a dimenticare Costabile, il cavaliere col quale ha fatto coppia nell'ultimo periodo (l'unico da quando è cominciata la stagione 2021/2022 del dating-show). Pare, però, che il signore in questione non intenda dare un'altra possibilità alla torinese, che dunque sta soffrendo molto e non lo nasconde neppure davanti alle telecamere.

Anche Isabella non sta vivendo un periodo semplice: l'intervista che Ricci ha rilasciato al magazine della trasmissione, ha spinto molti protagonisti del cast a criticarla soprattutto perché ha aperto ad una conoscenza con Giorgio Manetti, ex della sua antagonista numero uno.

Ricapitolando, le ultime due puntate di Uomini e donne che Maria De Filippi ha condotto (quelle che saranno trasmesse su Canale 5 solamente tra qualche settimana), sono state quasi interamente incentrate sul rapporto di "odio e amore" tra Ida e Diego: i due erano pronti a viversi lontani dai riflettori, ma il comportamento troppo puntiglioso e litigioso di lei ha portato lui a rimandare il tutto a tempi migliori.