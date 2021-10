È tempo di emozioni nello studio di Uomini e donne e le anticipazioni della nuova registrazione che c'è stata oggi 10 ottobre, rivelano che non sono mancati i colpi di scena. Occhi puntati sia sul trono classico che sul trono over. Matteo ha deciso di fare la sua scelta finale senza attendere ulteriore tempo e c'è stato il lieto fine anche per una dama e un cavaliere della trasmissione di Maria De Filippi. Tina Cipollari, invece, non ha perso occasione per punzecchiare la sua "nemica" Gemma Galgani.

Registrazione Uomini e donne 10 ottobre: ​​Matteo ha scelto

Nel dettaglio, gli spoiler della nuova registrazione di Uomini e donne che c'è stata oggi 10 ottobre 2021, rivelano che per il tronista Matteo è giunto il momento di congedarsi dalla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Dopo un percorso decisamente breve, Matteo ha annunciato in studio il nome della corteggiatrice con la quale intende costruire qualcosa di serio e duraturo fuori dagli studi del programma Mediaset.

Trattasi della bella Nunzia, la pretendente "riccia", che in queste settimane ha saputo far breccia nel suo cuore e che ha spinto Matteo ad affrettare i tempi della sua scelta finale.

E così, per il giovane tronista e la sua pretendente c'è stato il lieto fine nello studio di Uomini e donne, in attesa adesso di quelle che saranno le scelte delle due troniste in carica.

Tina prende in giro Gemma

A tal proposito, gli spoiler sulla registrazione di oggi 10 ottobre, rivelano che Andrea Nicole si è lasciata andare nuovamente con il pretendente Ciprian.

Tra i due c'è stato un nuovo intenso bacio ma, questa volta, la tronista si è lasciata andare anche con un altro corteggiatore: anche in questo caso, infatti, c'è stato il bacio.

Occhi puntati anche sul trono over: le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Tina Cipollari non ha perso occasione per punzecchiare la sua nemica Gemma Galgani, che questa settimana si è vista con un nuovo cavaliere.

Gemma ha svelato che, durante l'incontro con questo nuovo corteggiatore, ci sarebbe stato un bacio appassionante durato ben 16 minuti. Insomma un vero e proprio record per la dama torinese, al punto che Tina l'ha subito presa in giro.

Antonio e Angela se ne vanno insieme: spoiler Uomini e donne

Anche in questa registrazione, proprio come in quella di ieri pomeriggio.

Occhi puntati anche su altri due protagonisti del trono over. Gli spoiler di U&D rivelano che Antonio e Angela hanno comunicato la loro scelta di abbandonare il programma per andare via insieme e così iniziare una storia d'amore lontani dai riflettori del programma di Maria De Filippi.