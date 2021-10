L'ultima puntata di Uomini e donne, trasmessa lo scorso 22 ottobre, ha suscitato l'indignazione di parte del pubblico che non ha apprezzato il gavettone di Tina Cipollari ai danni della acerrima rivale Gemma Galgani. É la seconda volta che l'opinionista getta una secchiata d'acqua addosso a Gemma ma, a differenza del 2019, questa volta parte del pubblico ha alzato la voce e ha criticato il gesto di Tina definendolo "orribile". Anche lo stesso programma è finito nel mirino di alcuni utenti social che lo hanno definito addirittura "vomitevole".

La scena si ripete a U&D, Tina fa un gavettone a Gemma

Era il 2019 quando Tina fece un gavettone a Gemma Galgani. Ora, a distanza di due anni, la scenetta si è ripetuta. Tutto è andato in onda nell'ultimo appuntamento settimanale di U&D, trasmesso venerdì 22 ottobre su Canale 5. A scatenare l'opinionista, l'interpretazione di Gemma nella sfilata dal tema "Come ti seduco". La dama torinese si è esibita in un sensuale car wash che è piaciuto molto ai cavalieri ma non a Tina. Cipollari, infatti, ha definito la scena volgare e non adatta ad una donna dell'età di Gemma. L'opinionista se l'è presa pure con il parterre maschile, reo a suo dire, di aver dato voti troppo alti. Non contenta, Tina ha preso il secchio d'acqua usato poco prima da Gemma per la sua esibizione e glielo ha gettato addosso.

Parte del pubblico di U&D contro il programma: 'È diventato vomitevole'

Nell'immediato, i presenti in studio non sono riusciti a trattenere le risate per il gavettone di Tina, mentre a casa una parte del pubblico non ha affatto apprezzato il gesto dell'opinionista. Sui social molti utenti hanno criticato quanto andato in onda e se la sono presa proprio con il programma.

Tra i vari commenti, spicca ad esempio quello che dice: "Questo programma è diventato vomitevole", mentre altri hanno dichiarato di aver provato imbarazzo nel vedere tutto ciò. Scorrendo i commenti apparsi sulla pagina Facebook ufficiale della trasmissione, molti hanno criticato anche il comportamento di Maria De Filippi, rea di permettere questi teatrini.

Cipollari nel mirino dei social: 'Orribile Tina'

Dando uno sguardo alla miriade di commenti vi sono anche quelli che puntano il dito contro Cipollari, come quello di un utente che ha così commentato il gavettone: "Orribile Tina, mi vergogno per lei". Va anche detto che questi sono solo alcuni dei commenti apparsi in rete. Non tutti sono contro Tina o il programma. Un'altra fetta di pubblico, infatti, l'ha presa con ironia ed, anzi, ha invitato tutti a farsi una risata. Sta di fatto che mai come in questa stagione, pare che i siparietti tra Tina e Gemma abbiano stancato anche gli affezionati telespettatori di Uomini e donne.