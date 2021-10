Non ha ancora trovato la persona giusta, anche se si è detto pronto ad innamorarsi di nuovo: Riccardo Guarnieri, intervistato da Uomini e donne Magazine, ha raccontato cosa gli è successo, dal punto di vista sentimentale, dopo la fine della sua partecipazione al dating show. L'ex cavaliere non si è tirato indietro quando c'è stato da dare la sua opinione sulle interazioni che hanno visto protagonisti nel programma la sua ex Ida Platano e Marcello Messina. Riccardo ha ammesso che vedere Ida mentre si rapporta con un altro uomo non lo lascia indifferente, visto che con lei ha condiviso momenti intensi e importanti, ma ha voluto precisare che, a suo vedere, la dama a volte tira troppo la corda.

Riccardo si rivede in Marcello

Dopo essersi lasciato con Roberta Di Padua, con la quale attualmente non ha più alcun tipo di rapporto, Riccardo ha provato a rimettersi in gioco con la speranza di incontrare la donna giusta per per lui, ma purtroppo le sue frequentazioni non hanno portato a nulla di positivo. Questo è ciò che Guarnieri ha raccontato nell'intervista. L'ex cavaliere, però, ha voluto precisare che ad oggi ha il cuore libero e desideroso di provare nuovamente dei sentimenti. Rivedere Ida non gli provoca alcun fastidio, seppure conservi ricordi positivi della sua storia con la Platano, anzi, si è detto felice per lei.

Anche se le recenti anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Ida e Marcello hanno deciso di chiudere la loro storia, Riccardo ha voluto dare la sua opinione sulla loro relazione, affermando di rivedersi nel cavaliere.

Non perché il cavaliere voglia imitarlo ma perché lo vede come oggetto delle attenzioni della sua ex fidanzata. 'Da quello che vedo in tv, mi sembra presa', ha detto Riccardo su Ida, rimproverandole di non essere troppo capace di scendere a compromessi in amore. Compromessi che a volte, per portare avanti una relazione, secondo Guarnieri, si rendono necessari.

I consigli di Guarnieri alla sua ex Ida

'A Ida mi permetto di consigliare di non commettere gli stessi errori del passato', ha poi detto Riccardo che si è immedesimato nel Messina. In ogni caso, le sue parole nei confronti di Platano sembrano non nascondere astio o odio. Molto probabilmente, Guarnieri ha davvero messo da parte la sua relazione con la dama, tant'è che, durante l'intervista, si è definito sereno e felice di vivere alla giornata.

Riccardo non ha fatto alcun cenno alla possibilità di rientrare nel parterre maschile del dating show, ma ha affermato di non sentirsi fortunato in amore, sentendosi spesso incompreso dalla donne che ha avuto al fianco. Molto spesso, le donne cercano in lui il personaggio del programma, piuttosto che la persona, ma Riccardo ha tenuto a precisare di non avere segreti nascosti. Chissà se presto una nuova fiamma riscalderà il cuore dell'ex cavaliere del trono over.