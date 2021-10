Se Sossio Aruta ha scelto di raccontare gli ultimi eventi riguardanti la sua storia d'amore con Ursula dopo la rottura sui social, Bennardo ha scelto il Magazine ufficiale di Uomini e donne per svelare alcuni retroscena inediti sulla relazione, che già da tempo andava avanti tra alti e bassi. L'ex dama ha confessato che negli ultimi tempi si sentiva triste e cupa, ma di fronte alle sue perplessità se andare avanti o meno con i preparativi delle nozze, Sossio ha preferito fare le valigie e andare via di casa. Poi la scelta dell'ex cavaliere di comunicare immediatamente e in modo pubblico la fine del loro amore ha amareggiato ancora di più Ursula che avrebbe preferito aspettare un po' di tempo.

Ursula confessa: 'Abbiamo avuto tanti problemi'

"Più volte, anche durante la gravidanza, abbiamo avuto tanti problemi", ha esordito Ursula nella sua intervista a Uomini e Donne Magazine, premettendo che la piccola Binaca è arrivata solo dopo due mesi di convivenza. La redazione era al corrente di tutto ma li ha sempre tutelati, tanto che neanche loro hanno mai raccontato le loro crisi in tv. "Sossio non immaginava forse di trovarsi davanti a un carattere forte", ha proseguito l'ex dama, precisando che fare la pace dopo le liti era sempre più difficile perché Aruta si infiammava troppo. Dopo tanti tira e molla, Ursula ha raccontato di essere stata triste e da lì ha cominciato a riflettere sul matrimonio.

Questa perplessità di Ursula si è tradotta nella scelta di Sossio di fare le valigie e andare via di casa, per poi comunicare questo avvenimento sui social solo poche ore dopo. "Lui ha fatto una cavolata, forse per provocarmi", ha detto Bennardo che si è sentita umiliata anche perché la "bufera social" che si è scatenata l'ha letteralmente travolta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

D'altra parte, anche adesso c'è chi non crede che la rottura sia reale, ma solo un tentativo della coppia di attirare l'attenzione mediatica. Adesso, Sossio è tornato a casa, secondo quanto detto da Ursula, ma quest'ultima sta valutando se dare un'altra possibilità al padre di sua figlia o dar retta alla sua voglia di stare sola.

Quel che è certo è che Ursula vuole ritrovare se stessa.

Le precisazioni della redazione del Magazine

A questo punto, la redazione del magazine di Uomini e Donne, ha voluto fare alcune precisazioni. "In prima persona possiamo dire, noi della redazione del magazine, che sono stati una coppia unita", ha precisato la rivista. Inoltre è stato fatto presente che le difficoltà sono sorte nel momento in cui la coppia si è scontrata con le difficoltà della vita quotidiana, come pagare le bollette, o l'educazione dei figli. Insomma, giorno dopo giorno il rapporto si sarebbe logorato.

Ursula e Sossio riusciranno a trovare un punto d'incontro per amore della piccola Bianca e di tutta la famiglia? Troppo presto per dirlo, ma c'è da giurare che visto il modo in cui è stata gestita tutta la situazione, sebbene molto delicata, molto probabilmente, la (ex?) coppia lo comunicherà ai follower in tempi brevi.