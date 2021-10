Grande attesa per le nuove puntate di Un posto al sole in programma per il 2021 in prima visione assoluta su Rai 3. Le anticipazioni rivelano che, al centro dell'attenzione, continueranno ad esserci le vicende di Silvia. La donna, infatti, si ritrova ad affrontare una delicatissima situazione dal punto di vista personale e sentimentale, dato che sarà divisa tra il desiderio di recuperare il rapporto con Michele e la voglia di lasciarsi andare con il suo amante Giancarlo. Ben presto, però, Silvia sarà chiamata a fare una scelta finale.

Silvia divisa tra Michele e Giancarlo: anticipazioni Un posto al sole 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole in programma nel corso del 2021 su Rai 3, rivelano che il segreto di Silvia avrà le ore contate.

Ben presto, infatti, sua figlia Rossella scoprirà quello che sta accadendo nella vita di sua mamma e prenderà coscienza dei tradimenti che sta perpetrando ai danni di suo padre Michele.

Il giornalista, infatti, sarà del tutto ignaro di questa "doppia vita" di Silvia che ormai va avanti da un po' di tempo, anche se lui non ha mai scoperto nulla in merito.

Silvia è riuscita a portare avanti la sua relazione clandestina con Giancarlo, ma quando Rossella scoprirà come stanno le cose, per la donna arriverà il momento della resa dei conti.

Silvia dovrà fare una scelta finale

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che le puntate in programma per la fine di questo 2021, saranno quelle della verità per Silvia.

La donna sarà chiamata a compiere una scelta definitiva e quindi a prendere in mano le redini della sua vita per capire da che parte vorrà andare.

Da un lato, quindi, ci sarà suo marito Michele col quale da tempo sta provando a rimettere insieme il loro rapporto, con la speranza di poter recuperare il tempo perso. Dall'altro, lato, invece c'è Giancarlo, l'uomo che ha fatto breccia nel cuore di Silvia e che l'ha letteralmente stregata, al punto da rischiare di farle mandare all'aria il suo matrimonio.

Quale sarà a questo punto la scelta finale della donna? Farà in modo che Giancarlo esca definitivamente dalla sua vita oppure confesserà a Michele che è giunta l'ora della fine del loro matrimonio?

Il giallo di Susanna al centro delle trame di Un posto al sole

In attesa di scoprire l'evoluzione delle vicende di Silvia, le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che si continuerà a parlare anche dell'aggressione subita da Susanna.

La ragazza, dopo essersi risvegliata dal coma non ricorderà nulla di quello che è accaduto la notte in cui è stata violentemente aggredita.

Sebbene il pubblico da casa ormai sa che ad averle fatto del male è stato il rider Mattia, resta da capire come procederanno le indagini che porteranno alla scoperta della verità su questa aggressione anche i protagonisti della soap.