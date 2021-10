Nelle puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dall'11 al 15 ottobre proseguirà la caccia all'aggressore di Susanna. Le anticipazioni rivelano che, ad un mese e mezzo di distanza dal drammatico evento, le indagini si troveranno ad un punto morto.

Nonostante l'impegno degli inquirenti e l'assistenza esterna di Franco e Niko, nessuno sarà in grado di individuare il colpevole. Nel frattempo, il giovane avvocato Poggi dovrà gestire i postumi di un'esperienza drammatica, e pare proprio che non risulterà facile per lui uscirne. Ma cos'è successo a Niko di così terribile?

Upas, anticipazioni dall'11 al 15 ottobre: ​​una terribile esperienza

Niko (Luca Turco) vivrà un'esperienza traumatica che ne stravolgerà la psiche. Purtroppo non sono stati forniti dettagli al riguardo, ma pare che il giovane avvocato si troverà a rischiare la vita.

Aleggia un mistero attorno a questa vicenda, e soprattutto non è chiaro se sarà o meno collegata al caso di Susanna (Agnese Lorenzini). Il ragazzo si troverà forse a dover affrontare l'aggressore della sua amata? Ma se così fosse, perché le ricerche saranno ferme e non scatterà una caccia all'uomo?

Queste risposte verranno fornite nei prossimi giorni. Al contempo, ci sono alcune importanti informazioni che sono state divulgate e che meritano di essere approfondite.

Trame 11-15 ottobre: ​​Niko fortemente provato

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Niko si sentirà fortemente stressato a causa di quello che sta subendo. In seguito, il ragazzo intraprenderà un lungo percorso per ritrovare il suo equilibrio. Le anticipazioni risultano criptiche e non è facile capire cosa succederà all'avvocato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel frattempo Renato (Marzio Honorato) si renderà conto di essere stato troppo pressante con suo figlio, e farà di tutto per stargli accanto. In seguito, anche Poggi senior non se la passerà bene, segno di una situazione familiare molto complessa da gestire.

Un posto al sole, puntate dall'11 al 15 ottobre: ​​si cerca ancora il colpevole

In questo quadro poco incoraggiante, non arriveranno neanche buone notizie sul fronte indagini. Pare proprio, infatti, che l'inchiesta per trovare il colpevole dell'aggressione a Susanna giungerà ad un punto morto.

Nelle puntate precedenti i sospetti sembravano convergere su Pasquale, ma dalle anticipazioni degli episodi di Un posto al sole che verranno trasmessi a metà ottobre non risulta alcun accenno al militare, quindi è probabile che anche questa pista non abbia portato ad una svolta.

In particolare, risulta che venerdì 15 ottobre non ci sarà ancora un colpevole, quindi questa storyline è destinata a protrarsi ancora per un po'.