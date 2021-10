Entrano nel vivo le trame di Un posto al sole, la longeva soap in onda su Rai 3 che ha appena raggiunto il traguardo dei 25 anni di messa in onda. Finalmente, l'aggressore di Susanna (Agnese Lorenzini) ha un volto ed è quello di Mattia Savelli (Andrea Pacelli). Ancora a piede libero, il ragazzo sembra aver messo gli occhi su Rossella (Giorgia Gianetiempo), che gli ha gentilmente curato il polso dopo una caduta con il motorino, in quanto Mattia non voleva recarsi al pronto soccorso come suggerito da Silvia.

A proposito di Silvia, occhio agli sviluppi che avrà la scoperta di Rossella del suo tradimento ai danni di Michele.

Giancarlo sarà sempre più difficile da tenere a bada e Michele potrebbe non reagire affatto bene al suo rientro a Napoli, tradito per l'ennesima volta.

Negli episodi della prossima settimana, ci sarà una svolta molto importante anche per Filippo, che inizierà a ricordare il suo passato dopo aver visto nascere la sua secondogenita. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché due ritorni inaspettati nella soap cambieranno di nuovo tutti gli equilibri.

Un Posto al sole spoiler: Nunzio potrebbe essere nei guai

Vladimir Randazzo è sul set di Un Posto al sole, come dimostra il suo profilo Instagram. Dunque, tra non molto, i telespettatori rivedranno Nunzio Cammarota a Napoli. Il giovane potrebbe essersi messo di nuovo nei guai e chiedere come sempre aiuto a Franco, visto che l'ultima volta ha rischiato addirittura la vita per alcuni debiti.

Che cosa riporterà Nunzio in città?

Franco, impegnato con Niko a scovare l'aggressore di Susanna e dimostrare l'innocenza di Renato, potrebbe trovarsi di nuovo in difficoltà dopo l'arrivo di Nunzio, un ragazzo difficile e che ha sofferto molto.

Lara torna in Un Posto al sole? Le anticipazioni

Anche Lara Martinelli (Chiara Conti) dovrebbe tornare nella soap Un Posto al Sole.

L'indiscrezione era trapelata già mesi fa in rete ma, a differenza di Randazzo, l'attrice non è ancora comparsa sul set. Anche in questo caso, le dinamiche si complicherebbero non poco.

Roberto è di nuovo vicino a Marina, distrutta emotivamente dal rapporto turbolento con Fabrizio. Rosato non riesce a riprendersi dal fallimento della campagna pubblicitaria del pastificio ed è finito in una spirale di aggressività e frustrazione, scaricando tutti i suoi sensi di colpa su Marina.

Ferri ne sta approfittando per guadagnare terreno con la donna che ha sempre amato. Che cosa succederebbe se tornasse Lara? Di certo, la scaltra imprenditrice non starebbe con le mani in mano e potrebbe mettersi contro Marina. Uno scontro da primedonne davvero imperdibile e che speriamo possa davvero accadere.