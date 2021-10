Cosa succede negli episodi di Un Posto al Sole dal 4 all'8 ottobre 2021? Le anticipazioni si concentrano sulle indagini relative all'aggressore di Susanna, che è ancora avvolto nel mistero. Grazie alla nuova pista, però, i sospetti si focalizzano su Pasquale. Niko è sempre più angosciato e capisce di essere in serio pericolo. Una minaccia incombe su di lui. Nel frattempo, Serena capisce che non c'è molto spazio di manovra con Filippo, ormai distante da lei come fosse un estraneo. A complicare le cose, la presenza ingombrante di Viviana, l'unica donna con la quale Filippo sembra trovare pace e serenità.

Attenzione anche alla relazione di Michele e Silvia, a un punto di svolta dopo la drammatica scoperta di Saviani.

Niko riesce a salvarsi? Un Posto al Sole anticipazioni prossima settimana

Le indagini sull'aggressore di Susanna si fanno sempre più difficili e gli inquirenti sono ancora in alto mare. In tutta questa confusione, Niko capirà di trovarsi in serio pericolo e comincerà a pensare di non riuscire a far fronte alla minaccia che incombe su di lui, ma di che cosa si tratta? Nel frattempo, Clara e Alberto hanno modo di confrontarsi in occasione del Battesimo del piccolo Federico. Patrizio non nasconde la sua gelosia, ma Ornella gli dà una sana lezione di vita. Marina è vicina più che mai a Roberto, stanca dei comportamenti autolesionistici di Fabrizio, che sta perdendo completamente il controllo anche a causa dell'alcol.

Il loro rapporto pare essere arrivato al capolinea.

Viviana nei pensieri di Filippo, spoiler Upas

Nelle nuove puntate di Un posto al sole della prossima settimana, Serena si illuderà di aver trovato il modo di riavvicinare Filippo. Si sbaglierà. Proprio quando crederà di aver vinto, ecco che Viviana tornerà improvvisamente nella vita di suo marito, che non sembra fare altro che pensare a lei.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Filippo, deciso a fare chiarezza, si confronterà una volta per tutte con Viviana. Rossella, invece, verrà messa a dura prova da Crovi. Nel frattempo, Patrizio farà il passo falso di consigliare Clara in merito al battesimo di Federico, innescando la rabbia di Alberto.

Michele scopre il tradimento di Silvia, Un Posto al Sole anticipazioni

Come svelano le nuove anticipazioni settimanali di Upas, Michele continuerà a non sospettare nulla e a condurre la solita vita di sempre. Silvia, invece, vivrà una serata tremenda a causa di Giancarlo, che le mostrerà un lato piuttosto preoccupante della sua personalità. Nei nuovi episodi di Un Posto al Sole, Michele verrà a sapere del tradimento di Silvia ma, a sorpresa, reagirà in maniera inaspettata. Nonostante tutto, Silvia non riuscirà a stare lontana da Giancarlo, inconsapevole delle conseguenze.