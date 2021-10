Le prossime puntate di Un posto al sole saranno decisive per le sorti di Susanna e, infatti, negli episodi che andranno in onda su Rai 3 dal 18 al 22 ottobre, ci sarà un primo tentativo per provare a svegliare Picardi. Nel frattempo, ci sarà qualcuno che si augurerà che l'ex fidanzata di Niko Poggi non si riprenda più. Inoltre, nel corso della settimana, verranno trattate anche le vicende sentimentali di Silvia, ancora divisa fra suo marito Michele e Giancarlo, mentre le tensioni fra Alberto e Clara potrebbero aumentare. Inoltre, anche a casa Sartori le cose non andranno per il meglio, in quanto Serena penserà che suo marito stia insieme a lei solamente per dovere.

Un posto al sole, anticipazioni: non tutti sarebbero felici dell'ipotetico risveglio di Susanna

Susanna è ricoverata in ospedale ormai da qualche settimana e il colpevole della sua aggressione è ancora in circolazione. Durante le puntate che verranno trasmesse in televisione dal 18 al 22 ottobre, ci sarà un piccolo passo in avanti, in quanto ci sarà un primo tentativo per provare a svegliare Picardi. Le condizioni di salute dell'ex fidanzata di Niko desteranno preoccupazione anche se, non tutti sarebbero felici dell'ipotetico risveglio della ragazza. Nel frattempo, la mamma di Susanna, Adele, si renderà conto che sarà più difficile del previsto liberarsi di Mauro, mentre Niko riuscirà a dichiarare il suo amore.

Un posto al sole, spoiler al 22 ottobre: Silvia divisa fra Giancarlo e Michele

Silvia continuerà a vivere una doppia vita, passando dal ruolo di moglie con Michele, a quello di amante con Giancarlo. Anche durante le puntate che andranno in onda su Rai 3 fino al 22 ottobre, la proprietaria di Caffè Vulcano non riuscirà a prendere una posizione per decidere con che uomo vuole passare la sua vita, ma continuerà a tenere il piede in due scarpe.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Infatti, approfittando dell'assenza di Michele Saviani e di sua figlia Rossella, Graziani passerà una notte a casa di Giancarlo, ma un imprevisto potrebbe fare venire a galla la sua relazione extraconiugale.

Un posto al sole, trame al 22/10: Clara e Alberto potrebbero avere nuove tensioni

Nel frattempo, la scelta della madrina per il battesimo del piccolo Federico, potrebbe generare ulteriori tensioni fra Alberto e Clara.

Anche per Filippo e Serena i rapporti non saranno idilliaci, in quanto Cirillo penserà che suo marito, ormai, stia insieme a lei soltanto per senso di dovere e non più per amore. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole per scoprire se Susanna si sveglierà e, se ci saranno nuovi sviluppi nelle indagini per trovare chi ha aggredito la giovane Picardi.