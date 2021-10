Il personaggio di Rossella sarà centrale nelle prossime puntate di Un Posto al sole. Susanna si è svegliata ma non ricorda nulla di chi l'ha aggredita. Tramite dei flashback, tuttavia, si è scoperta l'identità del suo aggressore. Si tratta di Mattia, che ha perso la testa perché non ricambiato.

Cosa c'entra Ross in tutto questo? Molto, perché stando alle anticipazioni di Upas, il pericoloso Mattia, ancora a piede libero, la punterà. La giovane rischierà così di trovarsi nella stessa situazione di Susanna. Ma Rossella soffrirà molto anche per un altro motivo completamente diverso, legato alla sua famiglia.

Silvia, ancora attratta da Giancarlo, le spezzerà il cuore. Questi temi saranno al centro dell'episodio in onda su Rai 3 questo venerdì 22 ottobre.

Serena bloccata in una situazione inaspettata: Un Posto al sole anticipazioni

Le anticipazioni della nuova puntata di Un Posto al sole che chiude la penultima settimana di ottobre raccontano che Serena si troverà a fronteggiare una situazione piuttosto pericolosa: la giovane Cirillo è incinta e mancano pochissimi giorni al parto, non è escluso che possano subentrare delle complicazioni.

Nel mentre, Filippo (Michelangelo Tommaso) non capisce proprio perché la moglie ce l’abbia tanto con lui, visto che ora sembrano essersi ritrovati. Serena non è più convinta dell'armonia che sia era creata da poco e tornerà a pensare che Filippo abbia deciso di restare con lei solo per dare una famiglia a Irene e per puro senso del dovere.

Nei nuovi episodi di Upas che andranno poi in onda la prossima settimana, il rapporto tra Serena e Filippo subirà una svolta inaspettata che rivoluzionerà i precari equilibri di coppia. Non solo: Sartori inizierà lentamente a recuperare i ricordi.

Rossella e Silvia, alta tensione nelle nuove puntate di Un Posto al sole

Silvia ha fatto male i suoi conti e il progetto romantico di passare la notte a casa di Giancarlo le si è rivoltato contro.

Rossella ha scoperto tutto e non può accettare che sua madre abbia tradito Michele. Ci sarà dunque molta tensione tra le due. Silvia, in preda ai sensi di colpa anche nei confronti di Rossella, finirà per scaricare tutta la sua ansia su Giancarlo.

Le anticipazioni di Un posto al sole della puntata che andrà in onda su Rai 3 venerdì 22 ottobre 2021 rendono poi noto che la tormentata Adele (Sofia Ricci) si renderà conto che non è affatto uno scherzo riuscire a liberarsi di Mauro (Giampiero Mancini).

Susanna, invece, cercherà di lottare con tutte le sue forze per tornare a essere la ragazza piena di vita di un tempo ma i medici non si sbilanceranno sulle eventuali conseguenze che potrebbero subentrare dopo il grave trauma subito. Mentre tutti i suoi cari saranno in apprensione, Mattia sarà a piede libero.