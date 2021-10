Che cosa succederà nei nuovi episodi di Un Posto al sole in onda su Rai 3? La settimana che va dall'1 al 5 novembre sarà ricchissima di colpi di scena che non lasceranno un attimo di respiro ai telespettatori. Cresce l'ansia per la presenza di Mattia, il pericoloso rider che sta girando ancora a piede libero (sempre che sia lui l'aggressore di Susanna). Il ragazzo si è avvicinato pericolosamente a Rossella, attirato dalle sue attenzioni - assolutamente disinteressate e innocenti - per via di un problema al polso che ha avuto dopo un banale incidente con il motorino.

Pare che Mattia stia maturando una vera ossessione per Ross, alla quale ha inviato anche dei messaggi vocali. Il fatto che stia tentando di accorciare le distanze con lei non fa presagire nulla di buono.

Mattia vuole Rossella: Un Posto al sole nuove puntate

Secondo le anticipazioni di Un posto al sole relative all'episodio che andrà in onda su Rai 3 il 2 novembre 2021, Mattia (Andrea Pacelli) cerca di accorciare le distanze con Rossella. Il suo atteggiamento è sempre più pericoloso e inquietante, anche perché è pieno di rabbia.

Il fatto che Rossella lo eviti continuamente e lo tratti anche con sufficienza, lo farà andare in escandescenze. Mattia sarà ogni giorno sempre più frustrato e il suo odio nei confronti del genere femminile lo annienterà.

Ross potrebbe dunque essere in serio pericolo, possibile nuova vittima di questo inquietante ragazzo del quale nessuno ancora sospetta nulla.

A complicare la situazione, il fatto che Susanna continuerà a non ricordare nulla dell'incidente e sarà buio completo sul volto dell'aggressore. Anche se Renato è ormai scagionato, la polizia con a capo Torre brancola nel vuoto.

Vittorio si lascia andare con Speranza? Anticipazioni Un Posto al sole

Serena è finalmente tornata dall'ospedale con la bimba e Filippo è sulla strada giusta per recuperare la memoria. Tutto sembra andare per il meglio, se non fosse che Irene comincia ad accusare un po' di frustrazione, sentendosi trascurata dai suoi genitori che si occupano della neo arrivata.

Nella nuova puntata di Un Posto al sole che verrà trasmessa il 2 novembre su Rai 3 vedrà anche Vittorio finalmente pronto a lanciarsi in una storia con Speranza. Tuttavia, un imprevisto bloccherà inaspettatamente i suoi intenti.

Silvia sarà ancora indecisa sul da farsi, ma capirà che è il momento di dover prendere una decisione definitiva e scegliere se salvare il suo matrimonio con Michele oppure cambiare totalmente vita a buttarsi a capofitto nella sua relazione con Giancarlo, che non sarà per nulla disposto a mollare la presa con lei, anche a costo di mettersi nei guai.