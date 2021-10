La soap Un posto al sole è stata recentemente al centro dell'attenzione dei media per due motivi. Uno riguarda l'importante traguardo raggiunto dalla storica fiction che il 21 ottobre 2021 ha festeggiato i 25 anni di programmazione. L'altro è relativo al rumor su uno spostamento di orario, una voce non ancora ufficializzata che non è stata accolta positivamente dal pubblico. Cosa attende i telespettatori nell'immediato futuro della soap? È presto per dirlo, ma pare che qualcosa si muoverà sotto le feste, quando potrebbe esserci una sorprendente "trasferta".

A tal proposito, la produttrice Renata Anzano ha anticipato che "ci sarà una sorpresa per Natale".

Un posto al sole 'compie' 25 anni

Giovedì 21 ottobre 2021 Un posto al sole ha festeggiato un importante anniversario. Esattamente 25 anni fa, il 21 ottobre del 1996, la soap partenopea debuttava sul piccolo schermo. Oggi gli ascolti della celebre fiction italiana non sembrano risentire del quarto di secolo trascorso e gran parte dei fan sono gli stessi telespettatori storici della prima puntata. Nel corso degli anni il pubblico che segue le vicende di Palazzo Palladini si è arricchito di nuovi aficionados, decretandone il successo. Grazie al lavoro degli sceneggiatori, le trame e i personaggi della soap si rinnovano di continuo, creando nuovi intrighi e amori inaspettati, riuscendo in questo modo a non annoiare il pubblico, bensì ad incuriosirlo.

La produttrice di Un posto al sole anticipa: 'Sarà qualcosa di bello'

Qualcosa di sorprendente accadrà in quel di Napoli, ai personaggi che animano le vicende di Un posto al sole. Dopo aver spento ben 25 candeline, la soap più longeva della tv italiana si prepara a stupire nuovamente il pubblico. In un intervista rilasciata al settimanale Telepiù, la produttrice Renata Anzano ha assicurato che i telespettatori avranno una gradita sorpresa sotto le feste.

Di cosa si tratterà? Per il momento, stando alle anticipazioni rivelate dalla producer, si sa che "sarà qualcosa di bello". La notizia arriva giusto in tempo per rincuorare i telespettatori che potrebbero assistere ad uno spostamento della soap dal preserale al tardo pomeriggio. Si pensa che la sorpresa natalizia possa essere una particolare trasferta su Rai 2.

Le attuali storyline al centro di Un posto al sole: il giallo di Susanna, l'amnesia di Filippo e i tradimenti di Silvia

Negli ultimi mesi Un posto al sole ha indirizzato l'interesse dei telespettatori verso tre trame ben precise, tre storyline che hanno come protagonisti Susanna (Agnese Lorenzini), Filippo (Michelangelo Tommaso) e Silvia (Luisa Amatucci). Per quanto riguarda la trama incentrata sulla giovane Picardi, dopo il risveglio dal coma pare ci sarà una svolta sul giallo della sua aggressione. Quanto a Filippo, il pubblico sta seguendo le vicende legate alla sua amnesia e pare che l'uomo prenderà finalmente una decisione tra Viviana e Serena. Infine, la trama incentrata sulla doppia vita di Silvia, sposata con Michele ma amante di Giancarlo, arriverà anch'essa ad una sterzata che porterà la donna ad affrontare le conseguenze delle sue azioni.