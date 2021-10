Il destino di Un posto al sole è stato scritto. La celebre soap opera che tutte le sere appassiona una media di circa due milioni di spettatori su Rai 3 non cambierà orario e neppure rete. Dopo giorni di trepidante attesa, finalmente è arrivata la decisione finale da parte della tv di Stato su quello che sarà il futuro della fortunata soap nella programmazione dei prossimi mesi di questa stagione televisiva 2021/2022.

Il futuro di Un posto al sole: i dubbi e le ipotesi sul cambio programmazione

Tutto era partito la scorsa settimana, quando il sito di Roberto D'Agostino diffuse dei retroscena preoccupanti legati al futuro della soap opera ambientata a Napoli.

A quanto pare, infatti, la Rai aveva intenzione di sperimentare un nuovo talk show politico da trasmettere proprio nella fascia oraria dell'access prime time della terza rete, ossia quella che ogni sera accoglie le puntate di Un posto al sole.

Di conseguenza, con l'arrivo di questo nuovo talk show politico affidato a Lucia Annunziata, non ci sarebbe stato più spazio per la messa in onda serale della soap.

Tra le ipotesi al vaglio, quella di un possibile cambio programmazione e di un dirottamento nella fascia del pomeriggio di Rai 3, dalle 18:30 alle 19:00 circa, prima del Tg3 della sera.

Si era parlato anche di un possibile sbarco della soap opera su Rai 2, nella fascia oraria compresa tra le 21:00 e le 21:30 circa.

La polemica social sul presunto cambio programmazione di Upas

Ipotesi che, nel corso di questi giorni ha alimentato non poche polemiche sul web e sui social.

I numerosi fan della soap si sono scagliati contro questo possibile cambio programmazione, ritenendo ingiusto il fatto che dopo oltre vent'anni di messa in onda in quella fascia oraria, la soap venisse spostata al pomeriggio.

Gli stessi attori protagonisti di Un posto al sole, sui social chiedevano ai loro sostenitori di farsi sentire e di far notare alla Rai che non bisognava cambiare orario e rete di programmazione della soap, la quale rischiava seriamente di andare incontro ad un clamoroso crollo di ascolti.

La Rai ci ripensa: Un posto al sole non cambierà orario

Ebbene, alla fine si è scelto di non attuare nessun cambio programmazione per Un posto al sole: come riportato sulle pagine de La Repubblica, la celebre soap proseguirà la sua messa in onda nella fascia oraria che va dalle 20:40 alle 21:15, come sempre su Rai 3.

Una notizia che sicuramente renderà felici i quasi due milioni di spettatori che tutte le sere seguono le vicende dei protagonisti di Palazzo Palladini e che si sono battuti sui social per far sì che non si procedesse con il cambio programmazione legato all'orario e alla rete di messa in onda.