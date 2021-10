Era il 21 ottobre 1996 quando veniva trasmessa la prima puntata di Un posto al sole: nonostante si appresti a festeggiare sul set il venticinquesimo anniversario, la soap partenopea non solo gode di ottima salute ma continua a tenere il pubblico di Raitre attaccato allo schermo. Alla soglia di un traguardo tanto importante, sulla serie ambientata nel golfo di Napoli si è abbattuto un fulmine a ciel sereno: secondo alcune indiscrezioni riportate da Dagospia, il direttore della rete Carlo Fuortes vorrebbe cambiare orario di messa in onda, spostando Un posto al sole dalla sua solita collocazione alle 21.45 circa alle 18:30.

I fan della serie non hanno per nulla gradito la novità, affermando che per molti seguire le avventure degli abitanti di Palazzo Palladini a quell'ora diventerebbe impossibile.

Possibile cambio di programmazione per la soap

Variazione nei palinsesti di Raitre in vista? Secondo le voci che circolano sul web sembrerebbe che la risposta a tale domanda sia affermativa. Il nuovo Ad della rete avrebbe intenzione di anticipare l'orario di programmazione di Un posto al sole per lasciare la fascia oraria delle 21.45 a Lucia Annunziata, alla quale dovrebbe essere affidata una nuova striscia quotidiana di informazione. Secondo il portale di Roberto D'Agostino, che per primo ha lanciato la notizia, le intenzioni di Fuortes sarebbero quelle di scontrarsi 'ad armi pari' con il programma di Lili Gruber su La7 e con quello di Barbara Palombelli su Rete4.

Non appena la notizia si è diffusa, immediatamente i telespettatori di Un posto al sole hanno manifestato sui social la loro disapprovazione. I fan della soap, che da ben 25 seguono con assiduità le vicende di Raffaele, Renato, Marina, Roberto e company, non gradiscono per nulla l'idea di non poter più seguire allo stesso orario le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini che ormai sono diventati come membri della famiglia.

Con un linguaggio semplice ma incisivo, tutti i protagonisti, ognuno con le proprie caratteristiche che li definiscono, hanno saputo conquistare il cuore del pubblico di Raitre trattando negli anni temi delicati senza appesantirli.

Fan di Un posto al sole in rivolta

In molti si sono chiesti perché aggiungere l'ennesimo programma di informazione, anche in considerazione del fatto che Un posto al sole può contare su uno zoccolo duro dal punto di vista dello share rappresentato dagli affezionati fan che non hanno mai perso una della 5800 puntate (questi sono i numeri di cui si parla) finora trasmesse.

Però, anticipare l'orario della soap partenopea per alcuni potrebbe rappresentare un problema: non sarebbe facile seguire con la stessa assiduità la serie.

Tale variazione si concretizzerebbe nella riduzione di mezz'ora di Geo&Geo con ripercussioni in fatto di ascolti. La notizia che si è diffusa velocemente non ha trovato né conferme né smentite da parte dei piani alti di Rai3. Un cosa però pare certa: i telespettatori sono pronti a far valere le proprie idee per mantenere l'amata serie al suo posto nel palinsesto.