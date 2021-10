L'appuntamento con la soap opera Un posto al sole è confermato nella settimana che va dal 25 al 29 ottobre 2021, con nuove puntate in prima visione assoluta. Le anticipazioni riguardanti le nuove trame rivelano che Filippo Sartori farà perdere le sue tracce ai familiari per un po' di tempo, destando non poche preoccupazioni. Intanto, proprio in quelle ore, la situazione di Serena precipiterà e la donna si ritroverà costretta a recarsi in ospedale, in preda a fortissimi dolori.

Filippo fa perdere le tracce: anticipazioni Un posto al sole 25-29 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole che saranno trasmesse fino al 29 ottobre 2021, rivelano che Filippo sarà al centro dell'attenzione: il giovane Sartori, infatti, deciderà di prendersi un momento dedicato tutto per se e per questo motivo, si isolerà dal resto del mondo.

Filippo, infatti, deciderà di andare al cinema da solo: trattasi dello stesso dove pochi giorni prima aveva trascorso una piacevole serata con Serena, la quale sperava in tutti i modi di potergli riaccendere la memoria.

Filippo, questa volta, deciderà di andare da solo al cinema e per evitare "disturbi esterni", deciderà di spegnere il suo cellulare.

Il figlio di Roberto Ferri, quindi, non sarà reperibile per nessuno ma non potrà affatto immaginare che, proprio in quelle ore, la situazione precipiterà.

Serena in ospedale, pronta per il parto

Le trame delle nuove puntate di Un posto al sole, previste su Rai 3 dal 25 al 29 ottobre 2021, rivelano che Serena si sentirà male: avrà dei forti dolori che sembrano anticipare il momento del parto, seppur in grande anticipo rispetto al previsto.

La donna, quindi, non riuscendo a mettersi in contatto con Filippo che farà perdere le sue tracce per un po' di ore, contatterà Roberto Ferri: sarà lui, insieme a Marina, che porterà la donna in ospedale.

Solo a distanza di un po' di tempo, Filippo Sartori tornerà ad accendere il cellulare e troverà le numerose chiamate del padre e di Serena: capirà quindi che è successo qualcosa di serio e quando si metterà in contatto col padre, verrà anche bacchettato.

Nasce Elisabetta, Fabrizio in crisi: trame Un posto al sole al 29 ottobre

Ferri, infatti, gli chiederà che fine avesse fatto e perché risultava irraggiungibile: Filippo, però, non avrà modo di rispondere alle domande del padre, dato che Serena sarà pronta per il fatidico parto.

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Sartori potrà stringere tra le braccia la piccola Elisabetta.

E poi ancora, gli spoiler delle nuove puntate della soap opera, rivelano che Marina continuerà a supportare Fabrizio, che si ritrova in un momento di grande crisi.

Fabrizio, infatti, vive col senso di colpa le decisioni prese per salvare il pastificio. Riuscirà Marina a tirargli su il morale? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della soap opera.