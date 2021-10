Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole e al centro dell'attenzione delle prossime puntate della soap in programma nel 2022 su Rai 3, continuerà ad esserci il caso di Susanna. Un vero e proprio giallo che continuerà a tenere banco, dato che a distanza di un mese dall'aggressione che ha ridotto l'ex fidanzata di Niko in fin di vita, non si conosce ancora il nome dell'aggressore. Ma ben presto la verità verrà a galla e porterà alla ribalta un nome del tutto inatteso.

Il giallo di Susanna, retroscena Un posto al sole: ecco chi l'avrebbe aggredita

Nel dettaglio, a fornire un interessante retroscena sulle trame delle prossime puntate di Un posto al sole del 2022, è stato il portale "Più Donna", che in questi giorni ha fornito un'anteprima su quello che succederà in merito al caso di Susanna.

"Chi ha aggredito Susanna? Mauro, l'infermiere", scrive il sito rivelando in anteprima il nome dell'aggressore che avrebbe ridotto in fin di vita l'ex fidanzata di Niko Poggi.

Al momento, però, non si hanno ancora ulteriori dettagli sui motivi che avrebbero spinto l'infermiere ad aggredire la ragazza, al punto da ridurla in quelle condizioni.

Resta da capire anche l'entità del rapporto tra Adele (mamma di Susanna) e Mauro: non si esclude, infatti, che tra i due possa esserci una tresca clandestina.

In attesa di scoprire dettagliatamente tutti i risvolti del caso legato all'aggressione di Susanna e quando verrà fuori la verità che vedrebbe coinvolto in prima persona Mauro, in queste ore la soap opera di Rai 3 è finita al centro dell'attenzione per un possibile cambio programmazione.

L'ipotesi di un cambio programmazione per Un posto al sole

A quanto pare, infatti, in casa Rai si starebbe pensando di rimettere mano al palinsesto della terza rete Rai.

L'idea principale sarebbe quella di riservare la fascia oraria che va dalle 20:40 alle 21:15 circa ad un nuovo talk show politico che potrebbe essere condotto da Lucia Annunziata.

Di conseguenza, l'appuntamento con la celebre soap in onda da ben 25 anni su Rai 3, non andrebbe più in onda nella fascia serale ma passerebbe al pomeriggio.

Il retroscena sul nuovo palinsesto di Rai 3: la soap Upas passerebbe al pomeriggio

Si vocifera, infatti, che la messa in onda di Un posto al sole potrebbe slittare alle ore 18:30 circa e quindi che la soap dovrebbe fare da traino all'edizione serale del Tg 3.

Un'ipotesi che, in queste ore, ha fatto il giro del web e dei social: non tutti i fan della soap, però, hanno accolto positivamente questo possibile cambio programmazione.

In tanti, infatti, ritengono che questo cambio programmazione dopo oltre vent'anni di fascia serale, potrebbe ammazzare per sempre gli ascolti della celebre soap ambientata a Napoli.