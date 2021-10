Torna l'appuntamento con le anticipazioni di Un posto al sole, la soap in onda su Rai 3 dalle ore 20:45: secondo le trame dall'1 al 5 novembre, al centro delle scene tornerà Rossella che potrebbe essere in pericolo a causa di Mattia. La ragazza sarà molto vicina a Riccardo, mentre il rider inizierà a maturare un'ossessione nei suoi confronti.

Per Silvia, invece, arriverà il momento di prendere una decisione definitiva per la sua famiglia. Occhi puntati anche su Filippo e Serena che torneranno a casa con la piccola Elisabetta e questo provocherà delle piccole gelosie in Irene.

Nel frattempo, Guido e Mariella proveranno ad aiutare Speranza che si avvicinerà a Vittorio, mentre Marina proverà a recuperare il suo rapporto con Fabrizio. Infine, arriverà il battesimo di Federico, ma per Clara non sarà semplice gestire Alberto e Patrizio.

Rossella potrebbe essere in pericolo: anticipazioni Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole dall'1 al 5 novembre raccontano che Rossella sarà sempre più al centro dei pensieri di Mattia che penserà di poter accorciare le distanze con lei. Proprio quando il rider avrà la certezza di poter conquistare il cuore della ragazza, tuttavia, si renderà conto che nella sua vita c'è un altro uomo. Riccardo, infatti, sarà molto presente per Rossella e questo non farà altro che aumentare la frustrazione in Mattia, il quale dopo aver aggredito Susanna potrebbe diventare pericoloso per lei.

Arriverà la decisione di Silvia e Michele sarà deciso a riconquistarla

Le anticipazioni di Un Posto al sole dall'1 al 5 novembre annunciano che al centro dell'attenzione ci sarò anche Silvia, sempre più in crisi sul suo futuro sentimentale. La donna, infatti, sarà messa sotto pressione sia da Giancarlo che la spingerà a prendere una decisione, sia con Michele che si impegnerà al massimo per riconquistare il cuore di sua moglie.

Il giornalista, al suo ritorno dal tour promozionale del libro, abbandonerà il suo atteggiamento passivo degli ultimi tempi per dimostrare a Silvia di essere veramente cambiato. Le insistenze da parte di entrambi gli uomini spingeranno la proprietaria del caffè Vulcano a prendere una decisione definitiva sul suo futuro.

Alberto e Patrizio si contenderanno le attenzioni di Clara: anticipazioni settimanali dall'1 al 5 novembre

Nelle puntate di Un Posto al sole della settimana dall'1 al 5 novembre, Filippo e Serena ritorneranno a casa con la piccola Elisabetta. Per la coppia, dopo il difficile periodo trascorso, sarà un momento di gioia da condividere con Irene, ma quest'ultima inizierà a sentirsi trascurata per l'arrivo della sorellina. Saranno giorni importanti anche per Speranza che ritroverà Vittorio, anche se il ragazzo sembrerà improvvisamente bloccato da qualcosa. Guido e Mariella, intanto, convinceranno la giovane studentessa a parlare con i genitori della sua scelta universitaria.

Ci sarà spazio anche per Roberto Ferri che si sentirà sempre più vicino a Marina e darà per scontata la sua partenza con lui al salone nautico, ma la donna sarà molto combattuta, perché tra le sue priorità ci sarà anche recuperare il rapporto con Fabrizio.

Infine, arriverà il tanto atteso giorno del battesimo del piccolo Federico, ma Clara sarà in difficoltà perché dovrà gestire la presenza di Alberto e Patrizio che si contenderanno le attenzioni della giovane madre.