La proposta di mandare in onda Un posto al Sole nella fascia pomeridiana al posto del solito orario delle 20.45 ha scosso molto i fan della serie tv che hanno scatenato una polemica sui social. Il motivo del cambio di programmazione sarebbe quello di lasciare lo slot a un talk show politico condotto da Lucia Annunziata. Un tecnico della produzione, rimasto in anonimato, ha detto la sua sulla questione, sottolineando la mancata tutela da parte della dirigenza locale. Il 20 ottobre i vertici di Fremantle saranno a Napoli per capire la situazione.

Il cambio orario secondo Dagospia

Proprio in questi giorni, la rinomata soap Un posto al Sole festeggia i 25 anni di messa in onda. La prima puntata è stata trasmessa, infatti, il 21 ottobre del 1996. L'orario di messa in onda su Rai 3, è stato quasi sempre alle 20.45, prima dei programmi previsti per la prima serata.

Negli ultimi giorni, però, Dagospia ha rivelato la volontà di sostituire a quell'ora Un posto al sole con un nuovo talk politico condotto da Lucia Annunziata. In tal caso, Un posto al sole andrebbe in onda alle ore 18.30 o nel primo pomeriggio, più o meno nella fascia dedicata su Rai 1 a Il Paradiso delle signore.

Il terremoto mediatico e il pensiero di un tecnico della produzione

La notizia diffusa da Dagospia non è stata ben accolta dagli affezionati fan della serie. Sui social, infatti, essa ha comportato un terremoto mediatico: in molti hanno proposto l'apertura di petizioni per far rimanere l'orario di programmazione attuale.

Inoltre, la notizia ha suscitato un certo clamore anche tra i corridoi di Un posto al sole a Napoli.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Una fonte tecnica importante della produzione, che preferisce rimanere in segreto, ha dichiarato a Fanpage: "Da tempo vogliono farci fuori. La nostra dirigenza, intanto, resta a guardare". Il riferimento del tecnico è alla mancata tutela dei vertici locali nei confronti degli attacchi e delle proposte provenienti da Roma.

I vertici della Fremantle a Napoli il 20 ottobre

La Fremantle è la società che produce per la Rai Un posto al sole. Il 20 ottobre i suoi massimi vertici saranno a Napoli, dove vengono girate le scene della soap. Nello stesso giorno, inoltre, alle 18.30 ci sarà su instagram una diretta di Miriam Candurro (interprete di Serena), Michelangelo Tommaso (Filippo Sartori) e Riccardo Polizzy Carbonelli (Roberto Ferri). I tre attori hanno annunciato ai loro fan: "Potete chiederci tutto". Sicuramente gli affezionati sostenitori della serie tv rivolgeranno loro domande anche in merito al cambio programmazione. Non ci resta che aspettare per avere ulteriori notizie ufficiali sull'esito delle decisioni riguardanti il cambio orario.