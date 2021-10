Le anticipazioni di Un posto al sole sono pronte a svelare importanti novità. Nelle prossime puntate, che andranno a breve in onda su Rai 3, forse sarà possibile assistere a due grandi ritorni all'interno della soap. Inoltre, si farà luce sull'identità dell'aggressore di Susanna e sulle intenzioni di Mattia nei confronti di Rossella.

La rete ammiraglia ospiterà episodi ricchi di colpi di scena che, sicuramente, non potranno lasciare delusi gli affezionati spettatori. In attesa di assistere al continuo della storia, ecco alcuni dettagli di ciò che avverrà in Un posto al sole.

Un posto al sole, spoiler ottobre: Nunzio tornerà a Napoli

Ormai non ci sono più dubbi: Nunzio tornerà nelle prossime puntate di Un posto al sole. La conferma arriva dal profilo Instagram dell'attore che dà il volto al noto personaggio: Vladimir Randazzo. È evidente, dalle foto postate, che l'interprete è di nuovo sul set per dare vita a nuove intriganti storie.

Ancora non sappiamo cosa riserverà il futuro a questo personaggio ma, tenendo in considerazione i precedenti, è probabile che il giovane porti nuovi guai a Napoli. Si tratterà ancora di una questione di soldi o questa volta sarà coinvolto in qualcosa di diverso?

In ogni caso, sembra Nunzio non sarà il solo a tornare. Pare, infatti, che un altro personaggio sia pronto a riprendere il suo posto.

Lara Martinelli potrebbe portare nuovi malintesi

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno accenno a un altro ritorno: quello di Lara Martinelli. Non ci sono ancora conferme ufficiali e, a differenza di Vladimir Randazzo, Chiara Conti non ha postato nulla sui social.

Nel caso in cui le voci venissero confermate, sicuramente, ci sarebbero notevoli cambiamenti in alcune dinamiche.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In particolare, Roberto Ferri e Marina potrebbero essere i personaggi più coinvolti. Quest'ultima, viste le attuali dinamiche, risentirebbe molto della situazione. Come si svolgeranno i prossimi eventi?

La fine del mistero dell'aggressione a Susanna

Una delle questioni che più ha attirato l'attenzione del pubblico negli ultimi mesi è stata quella legata all'aggressione di Susanna.

La ragazza, entrata in coma farmacologico, ha rischiato seriamente di perdere la vita. La polizia non ha perso tempo e si è subito messa sulle tracce dell'aggressore, ma le indagini si sono rivelate più complesse del previsto. Per il momento sembrarebbe che il responsabile dell'aggressione possa essere il rider Mattia, ma ci potrebbero anche essere sviluppi futuri,

Dopo gli iniziali sospetti su Renato, Niko e Franco hanno deciso di mettersi all'opera per chiarire la situazione. Ci riusciranno? Andrà a loro il merito?

Inoltre, ci saranno dei sviluppi importanti anche nel rapporto tra Mattia e Rossella. Dalle anticipazioni, pare che l'uomo non avrà alcuna intenzione di farsi sfuggire Rossella.