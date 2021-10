Continua su Rai3 la programmazione della soap tv italiana "Un posto al sole": la soap viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 25 a venerdì 29 ottobre, Silvia dovrà scegliere se lasciare Michele per Giancarlo, oppure salvare il proprio matrimonio. Inoltre, Fabrizio scaricherà tutta la sua frustrazione su Marina, mentre Alberto spererà ancora, in cuor suo, di poter tornare con Clara.

Il confronto tra Rossella e Silvia è sempre più vicino

Nella puntata di "Un posto al sole" che sarà mandata in onda lunedì 25 ottobre, dopo l'immediato soccorso di Roberto Ferri e Marina, anche Filippo si recherà in ospedale da Serena, ormai vicina a partorire.

La situazione per la donna, però, sembrerà diventare complicata. Intanto Rossella trascorrerà una bella giornata in compagnia di Riccardo che farà di tutto per farla sentire meglio. Per la ragazza, però, il confronto con Silvia non potrà essere più rinviato.

Nell'episodio di martedì 26 ottobre, Marina non riuscirà in nessun modo a dare sollievo a Fabrizio che vivrà una situazione tormentata a causa delle scelte intraprese per salvare il pastificio. Nel frattempo, Filippo sarà felicissimo per la nascita della figlia e capirà finalmente che il posto giusto è accanto alla sua famiglia. Tutta queste serie di emozioni faranno rivivere in lui dei ricordi che credeva ormai persi. In tutto questo, il difficile stato emotivo di Rossella finirà per condizionarla anche sul posto di lavoro, mentre Michele si appresterà a tornare a Napoli.

Alberto spera di poter tornare con Clara

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 27 ottobre, Rossella presserà la madre affinchè affronti una volta per tutte la propria infedeltà verso Michele. Intanto Filippo penserà seriamente di poter recuperare la memoria. Inoltre Fabrizio proseguirà nel scagliare tutti i suoi malumori contro Marina, con quest'ultima che mostrerà dei segnali di insofferenza verso di lui.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Alberto invece confiderà che il battesimo di Federico possa farlo riavvicinare a Clara, anche se da parte della ragazza non arriverà alcun segnale in tal senso.

Nella puntata di giovedì 28 ottobre, le condizioni di Susanna andranno migliorare sempre di più, anche se lei non ricorderà nulla del suo aggressore. Intanto Rossella e Riccardo si troveranno sempre più in simbiosi, mentre Silvia e Michele saranno giunti in un momento importante della loro relazione.

La Graziani, infatti, dovrà decidere se lasciare Michele per Giancarlo, oppure provare a salvare il suo matrimonio.

Renato non è più indiziato per l'aggressione a Susanna

In base agli spoiler di venerdì 29 ottobre, Renato sarà scagionato da tutte le accuse e tutti saranno felici per lui. Purtroppo però il fatto che Mattia non sia stato ancora trovato rappresenta un elemento di pericolo per un'altra persona. Intanto Palladini provocherà a più riprese Patrizio. Infine Mariella e Guido persuaderanno Speranza a cambiare idea, in quanto lei ha deciso di non volersi più iscrivere a veterinaria.