Una vita è la soap che tiene compagnia al pubblico di Canale 5 ormai da anni. Le anticipazioni della settimana che va dall'1 al 7 novembre 2021 rivelano che Camino scoprirà che fine ha fatto Ildefonso. I colpi di scena non mancheranno e le anticipazioni rendono noto che si assisterà al risveglio dal coma di Felipe, ma con conseguenze inaspettate.

Felipe si risveglia dal coma: anticipazioni Una Vita 1-7 novembre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Una Vita rivelano che ci saranno molti colpi di scena destinati a cambiare per sempre le dinamiche della soap opera.

A dispetto di ogni previsione, Felipe si risveglierà dal coma. Velasco sarà furioso, in quanto Laura non sarà riuscita a portare a termine il suo 'lavoro.

Tuttavia, il risveglio di Felipe dal coma non sarà privo di conseguenze: Alvarez Hermoso accuserà una perdita di memoria importante. Gli ultimi dieci anni della sua vita finiranno nell'oblio e l'avvocato non riconoscerà Genoveva.

Genoveva inganna Felipe

Sarà così che nelle nuove puntate di Una Vita, Genoveva coglierà l'occasione per far credere a Felipe di essere una donna amorevole e buona. In questo modo, anche la triste faccenda legata alla morte di Marcia non riaffiorerà mai più nella mente di Felipe.

Velasco minaccerà di nuovo Laura, ordinandole di uccidere una volta per tutte il povero avvocato e la domestica non potrà tirarsi indietro.

Le anticipazioni di Una Vita continuano poi con Bellita, angosciata per la perdita di voce. La cantante non riuscirà a trovare una soluzione per questo grave problema che potrebbe compromettere la sua carriera.

Bellita si troverà in difficoltà quando Pepe Caro, importante produttore musicale, le farà una proposta allettante.

Camino disperata nelle puntate di Una Vita 1-7 novembre

Le ricerche per trovare Ildefonso, sparito nel nulla ormai da tempo, porteranno a una triste verità che lascerà tutti i vicini sconvolti.

Le trame di Una Vita delle puntate settimanali in onda su Canale 5 dall'1 al 7 novembre, rivelano infatti che il marchesino verrà ritrovato privo di vita nel fiume.

La notizia arriverà subito a Camino, che si sentirà sprofondare nei sensi di colpa. La giovane Pasamar crederà che il suo suicidio sia legato all'impossibilità di avere una relazione con lei.

Camino verrà confortata dalle persone a lei vicine, ma sarà inconsolabile. Oltre al dolore per l'allontanamento di Maite, ora dovrà affrontare quello per la morte del marito.

Nei prossimi episodi di Una Vita, tuttavia, un ritorno inaspettato spiazzerà Camino: Maite rientrerà infatti ad Acacias. Per assistere a questa emozionante scena, tuttavia, dovremo aspettare ancora un po'.