Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola 'Una vita', meglio nota in patria col titolo di Acacias 38. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 18 al 22 ottobre 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla scomparsa di Ildefonso, sulla scelta di Ramon di abbandonare la politica, sull'uscita del disco di Bellita, sul ricovero di Felipe e sui piani orditi da Servante per fondare un nuovo partito politico.

Camino cerca Ildefonso

Le anticipazioni di 'Una vita' ci segnalano che, dopo aver saputo da Cesareo che Ildefonso si stava dirigendo al fiume in stato confusionale, Camino chiederà ad Anabel di accompagnarla nel parco senza, però, riuscire a trovare il marito. L'assenza di quest'ultimo si prolungherà così tanto da costringere la giovane a meditare di denunciarne la scomparsa. Per amore della pace nella sua famiglia, Ramon deciderà di abbandonare il suo impegno politico nel partito. La decisione del padre finirà per ripercuotersi su Antonito che non riuscirà più a scrivere un discorso a causa della mancata competizione col padre. I critici musicali stroncheranno la canzone di Bellita che inizierà a temere che il suo nuovo lavoro possa rivelarsi un completo fallimento.

Fabiana noterà la malinconia dell'amica e farà di tutto per risollevarle l'umore. Servante si metterà alla ricerca di persone che possano firmare a suo favore per fondare un nuovo partito. Dopo aver notato molti fans al seguito di Jacinto, Servante organizzerà un'esibizione del pastore per poi tenere un comizio a sorpresa, cercando di guadagnarsi il consenso dei fans dell'amico.

Felicia non vuole vendere il ristorante

Una strana coppia giungerà ad Acacias, Sabina e Roberto, per acquistare il ristorante di Felicia tramite il nipote Miguel. Quest'ultimo, infatti, farà un'offerta alla Pasamar ma la donna si rifiuterà di cedere l'attività. Dopo aver saputo che Felipe è stato ricoverato in ospedale, Velasco andrà a cercare Laura per avere spiegazioni da lei.

A quel punto, la giovane cercherà di scusarsi con l'avvocato per non essere riuscita ad uccidere Felipe. Dopo aver riflettuto a lungo, Genoveva andrà a trovare il marito in ospedale, trovando al suo capezzale Laura. Anabel sarà molto felice nel sapere che il padre ha chiesto a Felicia di sposarlo, mentre Bellita e Jacinto raggiungeranno a sorpresa il successo. La canzone pubblicata dalla coppia, infatti, li farà diventare così celebri da firmare dischi, essere intervistati e fotografati. Più tardi, però, le cose si complicheranno quando Bellita si renderà conto di avere qualche problema alla voce. Grazie all'aiuto della sua famiglia, Antonito ritroverà l'entusiasmo necessario per proseguire il suo impegno politico.