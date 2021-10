Le nuove puntate di Una vita, in onda su Canale 5 nella settimana dal 18 al 22 ottobre, narrano diverse vicende interessanti.

La famiglia Olmedo, composta dai coniugi Sabina e Roberto più il loro nipote Miguel, giungerà ad Acacias con l'intenzione di comprare il ristorante di Felicia.

Intanto, preoccupata per la scomparsa del marito, Camino verrà a sapere che l'uomo si è incamminato verso il fiume e chiederà ad Anabel di supportarla. Una volta giunta sul posto, purtroppo la ragazza dovrà fare i conti con un'amara scoperta.

Bellita, proprio mentre sarà dedita al suo nuovo album, risconterà dei problemi vocali.

Intanto Servante sarà determinato a fondare un suo partito politico, mentre Antonito porterà avanti il proprio discorso con un po' di incertezza.

Anticipazioni Una Vita, Ildefonso sparito nei pressi del fiume

Alla prese con la realizzazione del suo nuovo album, Bellita avrà timore che il suo disco possa rivelarsi un sonoro flop e questo a causa della reazione dei critici.

Dopo l'umiliazione subita dal nonno, Ildefonso risulterà sparito nel nulla. Si temerà il peggio quando Cesareo informerà Camino di aver visto suo marito incamminarsi verso il fiume in un profondo stato confusionale. Preoccupata per le sorti del coniuge, Camino chiederà all'amica Anabel di accompagnarla al parco, ma una volta giunta sul posto non troverà alcuna traccia di Ildefonso.

A Calle Acacias arriverà una coppia piuttosto strana, Sabina e Roberto, che sembrerà interessata al locale di ristorazione di Felicia.

Felipe verrà ricoverato in ospedale in condizioni alquanto pietose e la sua situazione accrescerà la preoccupazione dei suoi cari. I sospetti verranno indirizzati su Laura, la domestica che tempo fa aveva accusato l'avvocato Alvarez-Hermoso di abusi.

Dopo la notizia che Felipe è sopravvissuto, Velasco capirà di essere stato tradito da Laura, nell'occasione la domestica proverà a giustificarsi.

Spoiler Una Vita, Anabel e Camino saranno presto sorellastre

Nelle prossime puntate di Una Vita, Marcos vuoterà il sacco e confesserà alla figlia Anabel di aver chiesto la mano a Felicia: come reagirà la ragazza di fronte alla possibilità che ben presto diventerà la sorellastra della sua migliore amica Camino?

Nel frattempo Antonito sarà impegnato con il proprio discorso politico, ma per lui sarà piuttosto difficile giungere alla conclusione. Dopo essersi ritirato dalla politica per mantenere la serenità in famiglia, Ramon non mancherà di supportare il figlio, spronandolo a non scoraggiarsi davanti alle difficoltà.

Intanto i nuovi arrivati Sabina e Roberto si diranno interessati all'acquisto del Nuovo Secolo e incaricheranno il loro nipote Miguel delle trattative.

Servante ne escogiterà un'altra delle sue e questa volta sarà determinato a fondare un proprio partito politico. Tuttavia, l'uomo si renderà conto che necessita di un sacco di firme per formalizzare questo suo proposito.

Per Bellita nel frattempo sopraggiungerà un problema alla voce. Infine, grazie al supporto della sua famiglia, Antonito ritroverà entusiasmo verso la politica.