Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Una vita. Le anticipazioni spagnole delle nuove puntate che presto andranno in onda su Canale 5 rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Felicia, la quale si renderà conto ben presto di voler stravolgere la sua esistenza e lo farà con Marcos. Tuttavia, la donna andrà incontro ad un triste e fatale destino. Spazio anche alla crisi matrimoniale tra Lolita e Antonito, mentre Camino e Maite decideranno di lasciare per sempre Acacias.

Camino e Maite libere di amarsi: anticipazioni spagnole Una vita

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole delle prossime puntate di Una vita rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di novità che riguardano Felicia.

La donna, infatti, deciderà di deporre l'ascia da guerra nei confronti di sua figlia Camino e, per questo motivo, acconsentirà al fatto che la ragazza possa vivere tranquillamente la sua storia d'amore con Maite.

Le due donne, quindi, dopo aver ottenuto questa sorta di "via libera" anche da parte di Felicia, decideranno di riprendere in mano le redini della loro vita e di abbandonare per sempre Acacias, così da poter trasferirsi altrove e stare insieme lontane da occhi indiscreti e dalle malelingue del loro quartiere.

La morte misteriosa di Felicia: colpo di scena a Una vita

Ma le sorprese per Felicia non sono finite qui. Gli spoiler spagnoli delle nuove puntate di Una vita rivelano che la donna riuscirà a trovare un nuovo amore in grado di farle battere forte il cuore.

Trattasi del cavaliere Marcos, che riuscirà a conquistare la donna, al punto da convincerla a convolare a nozze insieme.

I due, quindi, si uniranno ufficialmente in matrimonio e diventeranno così marito e moglie ma ben presto ci sarà un evento drammatico che porterà all'uscita di scena definitiva della donna.

Le trame spagnole della soap opera in onda su Canale 5, rivelano che Felicia morirà in circostanze del tutto misteriose, lontana da Acacias.

Antonito e Lolita in crisi: trame spagnole Una vita

Il tutto verrà svelato dopo un breve salto temporale che avverrà nel corso delle prossime puntate della soap iberica e che porterà a dei cambiamenti sostanziali nella trama e nelle dinamiche. Si farà chiarezza sul giallo della morte di Felicia e, soprattutto, chi ha ammazzato la donna?

Le anticipazioni spagnole di Una vita, inoltre, rivelano che si tornerà a parlare anche del rapporto tra Antonito e Lolita. La donna sarà sempre più impegnata tra il bambino e la bottega, mentre Antonito si destreggerà tra gli incarichi della sua nuova vita politica.

Di conseguenza, i due sposi si troveranno ad affrontare una vera e propria crisi matrimoniale che li metterà a durissima prova. Riusciranno a far trionfare il loro amore oppure si diranno addio per sempre? Lo scopriremo nelle prossime puntate della soap.