Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle prossime puntate di Una vita, la fortunata soap opera che continua ad appassionare milioni di spettatori su Canale 5. Le anticipazioni spagnole rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese in primis per quanto riguarda Felicia, la quale deciderà di dare un taglio al passato e di cambiare vita, dopo aver trovato colui che riterrà essere il grande e vero amore della sua vita.

Felicia vende il ristorante: anticipazioni spagnole Una Vita

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole delle nuove puntate di Una Vita rivelano che Felicia prenderà una decisione importante legata al suo ristorante.

La donna, dopo anni di onorato servizio all'interno della sua locanda, tra le più note di Acacias, deciderà di metterla in vendita.

Felicia, infatti, si renderà conto di non poter più fare tutto da sola complice anche il fatto che i suoi figli hanno intrapreso delle strade completamente differenti e quindi per lei sarebbe a dir poco impossibile riuscire a gestire il ristorante nel migliore dei modi, senza l'aiuto di qualcuno a lei fidato.

Proprio per questo motivo, seppur a malincuore, Felicia metterà in vendita il locale e in questo modo potrà iniziare la sua "seconda giovinezza", complice anche la presenza di Marcos, l'uomo che è riuscito a renderla di nuovo felice.

Il matrimonio segreto tra Felicia e Marcos

Le anticipazioni spagnole di Una Vita, infatti, rivelano che nonostante qualche tentennamento iniziale, alla fine Felicia deciderà di cedere nei confronti di Marcos: il sentimento che prova nei suoi confronti è molto forte e per questo motivo non riuscirà a dirgli di no.

Il colpo di scena avverrà nel momento in cui la coppia deciderà di convolare a nozze: i due, però, non lo faranno in maniera plateale nel quartiere di Acacias, bensì in gran segreto, lontani da occhi indiscreti.

Un matrimonio che verrà celebrato fuori dal quartiere e senza invitati: le scene del fatidico sì tra Felicia e il suo nuovo amore non saranno mostrate neppure nel corso delle prossime puntate di Una Vita.

Gli spettatori della soap, quindi, scopriranno solo a "fatti accaduti" che Felicia si è sposata con Marcos. I due rientreranno in quartiere felici più che mai anche se, la notizia del matrimonio segreto non verrà accolta da tutti positivamente.

Camino e Maite lasciano Acacias: anticipazioni spagnole Una Vita

Gli abitanti guarderanno questa nuova coppia in maniera sospetta ma Felicia e Marcos dimostreranno ancora una volta di voler andare avanti per la loro strada, incuranti del giudizio degli altri.

Occhi puntati anche su Maite e Camino: le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che dopo aver superato mille peripezie, riusciranno finalmente a vivere il loro grande amore e decideranno di lasciare per sempre il quartiere.