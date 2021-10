Prosegue l'appuntamento con la soap opera spagnola Una vita e le anticipazioni riguardanti il finale di sempre rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Ramon, che si ritroverà a fare i conti con la morte inaspettata della moglie e di suo figlio. Spazio anche alle vicende di Felicia: la celebre ristoratrice di Acacias, morirà in circostanze misteriose e il suo decesso sarà avvolto nel giallo.

Un attentato distrugge la famiglia di Ramon: anticipazioni spagnole Una Vita

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le trame spagnole dell'atteso finale di Una Vita, rivelano che un terribile attentato sconvolgerà per sempre la vita dei vari abitanti.

In quella che sembrerà essere una normale giornata di svago e di sole, si abbatterà una vera e propria tragedia dalle proporzioni bibliche che avrà delle conseguenze clamorose soprattutto per il povero Ramon.

L'uomo, infatti, si troverà in piazza nel momento in cui ci sarà la tremenda esplosione che porterà alla morte di svariate persone.

Ramon sarà uno dei più colpiti in assoluto: sebbene l'amico di Felipe riuscirà a salvarsi da questo terribile attentato che si verificherà in quartiere, dovrà fare i conti con la perdita di due persone importantissime.

Ramon si ritrova vedovo

Le trame spagnole del finale di Una Vita rivelano che Ramon assisterà alla morte di sua moglie Carmen, che non riuscirà a salvarsi in seguito all'esplosione.

La donna morirà proprio tra le braccia del marito e poco dopo Ramon farà i conti con un'altra bruttissima notizia.

In questa esplosione, infatti, troverà la morte anche suo figlio Antonito: pure lui non riuscirà a salvarsi e questo sarà l'ennesimo dolore che verrà dato a Ramon, il quale si ritroverà vedovo e al tempo stesso verserà lacrime amare per la morte di suo figlio.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni spagnole sul finale di sempre di Una Vita, rivelano che ci sarà spazio anche per la misteriosa morte di Felicia.

Felicia muore in circostanze sospette: anticipazioni sul finale di Una Vita

La celebre ristoratrice del quartiere, dopo aver coronato il suo sogno d'amore con Marcos, verrà ritrovata esanime.

I telespettatori della soap opera, però, non assisteranno in presa diretta alla sua morte: il tutto verrà svelato solo successivamente da Ramon e Liberto.

Ma qual è stata la causa della morte di Felicia? Il suo decesso sarà avvolto nel mistero e diventerà un vero e proprio giallo per gli spettatori che seguono la soap Una Vita.

Gli spoiler spagnoli del finale rivelano che Marcos porterà avanti le sue indagini per cercare di arrivare alla verità dei fatti e col passare del tempo scoprirà che sua moglie è morta perché è stata avvelenata.

Un salto temporale ambientato nel 2022: anticipazioni spagnole Una Vita

Insomma un duro colpo per Marcos che, a questo punto si metterà all'opera per scoprire chi ha fatto del male alla sua amata e per quale motivo l'ha avvelenata, portandola a questa morte del tutto inaspettata.

E poi ancora le anticipazioni sul finale della soap opera Una Vita rivelano che ci sarà spazio anche per un nuovo salto temporale che si verificherà nel corso dell'episodioi conclusivo. Questa volta, infatti, i vari protagonisti della celebre soap si ritroveranno proiettati nel 2022.

L'ultima scena di sempre della soap, che ha già chiuso i battenti in patria, sarà ambientata ai giorni nostri con tutti i discendenti dei vari personaggi che saranno interpretati dagli attori stessi che in questi anni hanno tenuto compagnia al pubblico televisivo italiano e spagnolo.

Con questa scena calerà ufficialmente il sipario sulla soap Una Vita: in Italia, l'atteso finale di sempre andrà in onda nel corso della stagione televisiva 2022 ma intanto Mediaset ha già acquistato i diritti per la messa in onda di una nuova soap, proveniente sempre dalla Spagna.