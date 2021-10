Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate che presto andranno in onda su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Ildefonso, dopo che l'uomo sparirà nel nulla e farà perdere le sue tracce. Un grande spavento per Camino che apparirà sempre più sconsolata e triste per quanto sta accadendo e, come se non bastasse, si ritroverà a fare i conti con una triste notizia che la lascerà senza parole.

Le nuove anticipazioni spagnole di Una Vita: Ildefonso viene ritrovato morto

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che dopo diverse giornate in cui Ildefonso farà perdere le sue tracce, ecco che gli uomini delle forze dell'ordine si metteranno sulle sue tracce per scoprire la verità su quanto è accaduto.

La scoperta finale sarà a dir poco tragica: il corpo di Ildefonso, dopo giorni di ricerche, verrà ritrovato nei pressi del fiume di Acacias.

Il marito di Camino, quindi, è morto annegato e quando hanno ritrovato il suo corpo, ormai non c'era più niente da fare.

Camino disperata per la morte del marito Ildefonso

Dopo questa terribile scoperta, gli investigatori correranno subito a casa della donna per metterla al corrente di quello che è successo. Le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che la donna resterà a dir poco interdetta e senza parole.

Vedova inconsolabile, Camino finirà per trascorrere le sue giornate in casa, piangendo disperata dopo la morte del marito, che ha lasciato un grande vuoto nel suo cuore.

Camino non riuscirà a darsi pace e un po' si sentirà anche in colpa per quello che è accaduto e per la triste fine del suo amato Ildefonso.

Così, mossa dal desiderio di voler espiare i suoi peccati dopo la terribile fine di Ildefonso, la donna arriverà addirittura a pensare di volersi rinchiudere in un convento. Un destino duro da accettare per mamma Felicia, la quale deciderà di intervenire in prima persona.

Il ritorno di Maite per Camino: anticipazioni spagnole Una Vita

Proprio lei che, in passato, era apparsa inorridita all'idea che sua figlia potesse intraprendere una relazione con la pittrice Maite, si renderà conto che solo lei può aiutare Camino a superare questo difficile momento.

Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate spagnole di Una Vita rivelano che Felicia deciderà di mettersi in contatto con la pittrice e le confesserà tutto quello che è successo a Camino.

Immediata la reazione della pittrice che, senza pensarci su due volte tornerà subito ad Acacias e con Camino si riaccenderà di nuovo la fiamma della passione. Addirittura Maite sarà disposta e decisa a portarla con sé in Francia, per iniziare una nuova vita insieme.